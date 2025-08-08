Monterrey, Nuevo León. – La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó dos órdenes de cateo en domicilios de San Nicolás de los Garza y Guadalupe, Nuevo León, donde se decomisaron armas, drogas y vehículos.

El primer operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Del Carmen, en la colonia Chapultepec, en San Nicolás, donde peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron 13 armas cortas, ocho largas, cartuchos, cargadores, dosis de marihuana y una camioneta.

En el lugar fue detenido un hombre identificado como Gilberto “N” de 40 años de edad, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

“Actos de investigación consistentes en la búsqueda, localización y aseguramiento de personas, narcóticos, armas de fuego, vehículos y objetos que pudieran constituir evidencia, en seguimiento a Carpetas de Investigación integradas por Delitos contra la Salud”.

En esta fecha un Agente del Ministerio Público Investigador asignado al CLIPN, con apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, personal del ICSP de la FGJNL, Unidad Canina y elementos de corporaciones coordinadas, cumple una Orden de cateo con autorización judicial”, señala la ficha informativa.

El segundo cateo se realizó en un inmueble situado sobre la calle José Tomás Cuéllar, en el quinto sector de la colonia Contry Sol, en Guadalupe.

En la vivienda los ministeriales decomisaron dos armas cortas, seis cargadores, 500 cartuchos hábiles y dos vehículos de alta gama.

Se informó que las órdenes de cateo fueron liberadas por un Juez de Control por investigaciones relacionadas con delitos contra la salud y narcomenudeo.

