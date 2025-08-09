Más Información

Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso

México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"

Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice

Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"

Noemí intentó que le regresaran a su hijo Fernando

Repuntan defunciones, tras dos años a la baja

Migrantes acusan a INM por cobrar multa de 11 mil pesos

Luisa Alcalde arremete contra la oposición por la reforma electoral; crítica a Fox, Ugalde, Córdova y Anaya

En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"

Cuitláhuac Vásquez: Un asesinato con extrema violencia y una presunta venganza; esto es lo que sabemos

En Hermosillo, con calor y sin energía eléctrica

Congreso avala la donación de 3 predios para hospitales en Edomex

El presidente de , Volodimir Zelensky, advirtió que su país no cederá su territorio a Rusia, horas después de que Washington y Moscú acordaron una reunión entre sus presidentes para poner iniciada hace más de tres años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto, a pesar de las múltiples advertencias de Ucrania y Europa de que Kiev debe formar parte de las negociaciones.

Al anunciar la cumbre el viernes, Trump dijo que "habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos", refiriéndose a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles.

"Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante", declaró Zelensky en redes sociales horas más tarde.

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada", advirtió el mandatario. La guerra "no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", agregó.

Zelensky pide a sus aliados "pasos claros" hacia paz sostenible

Zelensky también instó a los aliados de Ucrania a dar "pasos claros" hacia una paz sostenible, durante una llamada con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

El dirigente ucraniano dijo haber conversado igualmente con su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien intercambió "puntos de vista sobre la situación diplomática".

Los asesores de seguridad nacional de los aliados de Kiev, incluidos Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Reino Unido, se reúnen este sábado en Reino Unido para armonizar sus puntos de vista antes de la cumbre entre Putin y Trump.

Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas este año no dieron frutos, y sigue sin estar claro si una cumbre contribuirá a acercar la paz.

Kiev, lista para "tomar decisiones reales" hacia una "paz digna"

La invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y grandes destrozos.

Putin se ha resistido a los múltiples llamamientos de Estados Unidos, Europa y Ucrania para que se declare un alto el fuego.

Zelensky afirmó que Kiev está "preparada para tomar decisiones reales que puedan traer la paz", pero añadió que debía ser una "paz digna", sin dar más detalles.

El dirigente ucraniano presiona para que se celebre una cumbre a tres bandas y afirmó en numerosas ocasiones que reunirse con Putin es la única forma de avanzar hacia la paz, pero este último descartó conversar con Zelensky en este momento.

