El presidente de Ucrania , Volodimir Zelensky, advirtió que su país no cederá su territorio a Rusia, horas después de que Washington y Moscú acordaron una reunión entre sus presidentes para poner fin a la guerra iniciada hace más de tres años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska, cerca de Rusia, el 15 de agosto para intentar poner fin al conflicto, a pesar de las múltiples advertencias de Ucrania y Europa de que Kiev debe formar parte de las negociaciones.

Al anunciar la cumbre el viernes, Trump dijo que "habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos", refiriéndose a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles.

"Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante", declaró Zelensky en redes sociales horas más tarde.

Lee también Trump se reunirá con Putin en Alaska; será el primer encuentro entre EU y Rusia desde 2021

"No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada", advirtió el mandatario. La guerra "no puede terminar sin nosotros, sin Ucrania", agregó.

Zelensky pide a sus aliados "pasos claros" hacia paz sostenible

Zelensky también instó a los aliados de Ucrania a dar "pasos claros" hacia una paz sostenible, durante una llamada con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

El dirigente ucraniano dijo haber conversado igualmente con su homólogo francés, Emmanuel Macron, con quien intercambió "puntos de vista sobre la situación diplomática".

Los asesores de seguridad nacional de los aliados de Kiev, incluidos Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Reino Unido, se reúnen este sábado en Reino Unido para armonizar sus puntos de vista antes de la cumbre entre Putin y Trump.

Las tres rondas de negociaciones entre Rusia y Ucrania celebradas este año no dieron frutos, y sigue sin estar claro si una cumbre contribuirá a acercar la paz.

Lee también Putin le dice a EU que detendrá la guerra a cambio del este de Ucrania, reporta WSJ

Kiev, lista para "tomar decisiones reales" hacia una "paz digna"

La invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y grandes destrozos.

Putin se ha resistido a los múltiples llamamientos de Estados Unidos, Europa y Ucrania para que se declare un alto el fuego.

Zelensky afirmó que Kiev está "preparada para tomar decisiones reales que puedan traer la paz", pero añadió que debía ser una "paz digna", sin dar más detalles.

Lee también Xi y Putin dialogan sobre la guerra en Ucrania; reafirman su alianza estratégica durante llamada telefónica

El dirigente ucraniano presiona para que se celebre una cumbre a tres bandas y afirmó en numerosas ocasiones que reunirse con Putin es la única forma de avanzar hacia la paz, pero este último descartó conversar con Zelensky en este momento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc