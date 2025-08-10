El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el domingo que su nuevo plan militar para Gaza"es la mejor forma de terminar la guerra" contra Hamas, a pesar de los llamamientos para poner fin a los combates en el devastado territorio.

En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU inició una reunión urgente sobre el conflicto, durante la cual un alto cargo de esta organización advirtió que el plan israelí "probablemente desencadenará otra calamidad".

Después de 22 meses de guerra, Netanyahu enfrenta una fuerte presión en Israel por el destino de los 49 rehenes todavía en manos del movimiento islamista palestino Hamas.

También recibe presiones del extranjero para que termine con la guerra en la devastada Franja de Gaza, donde más de dos millones de palestinos están amenazados de una "hambruna generalizada" según la ONU.

"Hemos completado gran parte del trabajo. Tenemos entre el 70% y el 75% de Gaza bajo control militar israelí", declaró el dirigente durante una rueda de prensa en Jerusalén.

"Pero nos quedan todavía dos bastiones: son Ciudad de Gaza y los campos" del centro de la Franja de Gaza, agregó.

Israel ampliará ofensiva en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que Israel "no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamas".

El mandatario habló con medios extranjeros en Jerusalén, defendiendo una ofensiva militar planificada. Afirmó que "nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar Gaza". Rechazó lo que llamó una "campaña global de mentiras" a medida que crece la condena del plan tanto dentro como fuera de Israel.

Netanyahu indicó que hay un "calendario bastante corto" en mente para los próximos pasos en Gaza.

Los objetivos allí, dijo, incluyen desmilitarizar Gaza, que el ejército israelí tenga "control de seguridad predominante" allí y una administración civil no israelí a cargo.

