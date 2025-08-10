Más Información

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Senado gastalón y austeridad olvidada: banquetes, gasolina y viajes

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

Ejército se equipa contra explosivos y narcominas

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Enciende alertas caída de remesas para familias pobres

Enciende alertas caída de remesas para familias pobres

Xava Drago, vocalista de Coda, revela un pronóstico complicado tras su diagnóstico de cáncer

Xava Drago, vocalista de Coda, revela un pronóstico complicado tras su diagnóstico de cáncer

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Pablo Gómez, de los primeros 100 "pluris" del Congreso, ahora, va contra ellos con reforma electoral; son un "monopolio", acusa

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto; primer día del mes, fue el más violento

Sheinbaum busca convertir el puerto de Manzanillo en el número uno de AL; destaca inversión de 2 mil mdp

Sheinbaum busca convertir el puerto de Manzanillo en el número uno de AL; destaca inversión de 2 mil mdp

Noroña acusa "campaña negra" contra Adán Augusto; medios y oposición están “enlodando su nombre”, señala

Noroña acusa "campaña negra" contra Adán Augusto; medios y oposición están “enlodando su nombre”, señala

Diseñador que creó sandalias "Oaxaca Slip-On" con Adidas reconoce apropiación de nombre del estado; lo "lamento profundamente", dice

Diseñador que creó sandalias "Oaxaca Slip-On" con Adidas reconoce apropiación de nombre del estado; lo "lamento profundamente", dice

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

El primer ministro israelí, , afirmó el domingo que su nuevo plan militar para "es la mejor forma de terminar la " contra Hamas, a pesar de los llamamientos para poner fin a los combates en el devastado territorio.

En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la inició una reunión urgente sobre el conflicto, durante la cual un alto cargo de esta organización advirtió que el plan israelí "probablemente desencadenará otra calamidad".

Después de 22 meses de guerra, Netanyahu enfrenta una fuerte presión en Israel por el destino de los 49 rehenes todavía en manos del movimiento islamista palestino .

Lee también

También recibe presiones del extranjero para que termine con la guerra en la devastada Franja de Gaza, donde más de dos millones de palestinos están amenazados de una " generalizada" según la ONU.

"Hemos completado gran parte del trabajo. Tenemos entre el 70% y el 75% de Gaza bajo control militar israelí", declaró el dirigente durante una rueda de prensa en Jerusalén.

"Pero nos quedan todavía dos bastiones: son Ciudad de Gaza y los campos" del centro de la Franja de Gaza, agregó.

Lee también

Israel ampliará ofensiva en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo que "no tiene otra opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamas".

El mandatario habló con medios extranjeros en , defendiendo una ofensiva militar planificada. Afirmó que "nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar Gaza". Rechazó lo que llamó una "campaña global de mentiras" a medida que crece la condena del plan tanto dentro como fuera de Israel.

Netanyahu indicó que hay un "calendario bastante corto" en mente para los próximos pasos en Gaza.

Los objetivos allí, dijo, incluyen desmilitarizar Gaza, que el tenga "control de seguridad predominante" allí y una administración civil no israelí a cargo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos. Foto: Adobe /RENAPO

CURP biométrica 2025: Para estos mexicanos será obligatorio tramitar nueva CURP. Requisitos

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar reduce edad para registro: ¿Qué programa es y cuánto ofrece? Requisitos

Pasaporte mexicano. Foto: iStock/mirsad sarajlic

Nuevo sistema de visa electrónica en México comienza el 9 de agosto: ¿Quiénes la necesitan?

Visa americana. iStock/ LightFieldStudios

¿Quieres la ciudadanía? Estados Unidos advierte que fraude matrimonial se castiga con cárcel y multas

Museo de Arte de Denver.

Guía para visitar el Museo de Arte de Denver: Costos, exposiciones y qué saber antes de ir