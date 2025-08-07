Tel Aviv. El Gabinete de Seguridad de Israel ha aprobado un plan para tomar el control de la Ciudad de Gaza, informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. La decisión, adoptada en la madrugada del viernes, supone una nueva escalada de la ofensiva israelí iniciada hace 22 meses en respuesta al ataque de Hamas del 7 de octubre.

Antes de la reunión del Gabinete de Seguridad, que comenzó el jueves y se prolongó durante toda la noche, Netanyahu dijo que Israel planeaba recuperar el control de todo el territorio y, finalmente, entregarlo a las fuerzas árabes aliadas que se oponen a Hamas.

Los planes anunciados no llegan tan lejos, lo que tal vez refleje las reservas del máximo responsable militar israelí, quien, según reportaron medios, advirtió que una acción así pondría en peligro a los aproximadamente 20 rehenes vivos que aún permanecen en poder de Hamas y supondría una carga adicional para el ejército israelí tras casi dos años de guerras regionales. Muchas familias de los rehenes también se oponen, por temor a que una mayor escalada condene a sus seres queridos.

Israel proporcionará ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate, afirmó la Oficina del Primer Ministro en un comunicado sobre lo que, según dice, fue la decisión del gabinete de respaldar la "propuesta de Netanyahu para derrotar a Hamas".

La mayoría de los miembros del gabinete también respaldaron una lista de cinco principios que Israel exigirá a cambio de poner fin a la guerra con Hamas:

El desarme de la organización islamista. La liberación de los 50 rehenes restantes, 20 de los cuales se cree que están vivos. La desmilitarización de la Franja de Gaza. El control de seguridad israelí sobre la Franja de Gaza. La existencia de un gobierno civil alternativo que no sea Hamas ni la Autoridad Palestina.

El comunicado no menciona qué pasará con el resto de la Franja de Gaza.

Horas antes, en entrevista con Fox News, Netanyahu respondió: "Tenemos la intención", al ser cuestionado sobre si Israel tomaría el control de "toda Gaza", un territorio de 365 km2 donde viven cerca de dos millones de palestinos.

Al ser preguntado sobre si Israel controlaría toda Gaza, como hizo entre 1967 y 2005, Netanyahu aclaró: "Bueno, no queremos conservarla. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla", dijo.

"Queremos entregársela a fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente sin amenazarnos y ofreciendo a los gazatíes una buena vida. Eso no es posible con Hamas", añadió sobre el movimiento islamista palestino que gobierna el territorio.

El comunicado de la oficina de Netanyahu no aclara por qué sólo habla de la Ciudad de Gaza. Es probable que la operación requiera la evacuación de esta zona, donde actualmente residen unos 800 mil palestinos.

Israel ha bombardeado Ciudad de Gaza en repetidas ocasiones y ha realizado varias incursiones, sólo para regresar a diferentes vecindarios una y otra vez mientras los militantes se reagrupaban. Hoy es una de las pocas áreas de Gaza que no se ha convertido en una zona de contención israelí ni está bajo órdenes de evacuación.

