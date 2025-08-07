Más Información

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

"Plan México, viento en popa"; Sheinbaum anuncia inversión de 12 mmdp de empresas farmacéuticas

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Detienen a “El Cabo 13”, integrante del “Cártel del Pacífico”; es objetivo prioritario desde 2022

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Si EU hubiera ejecutado a “El Mayo”, “El Chapo” o “El Viceroy”, México habría vivido narcoterrorismo: David Saucedo en Con los de Casa

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Acuerdan evitar término “gentrificación” en foros del Bando Uno; buscarán enfoque en vivienda accesible

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Dan libertad absolutoria a "La Mojón", lideresa del Cártel de Noreste; es sobrina del "Z-40" y "Z-42"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

SEP reacciona a fallo de la Corte para eliminar mención de Lorenzo Córdova en libros; "sin efecto para el ciclo escolar 2025-2026"

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Caen 27 presuntos miembros de "Los Alfas" vinculados al CJNG; entre los detenidos se encuentra "El Alfa" supuesto líder de la célula criminal

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

Inflación anual desacelera en julio, llega a 3.51%; liga dos meses a la baja

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Tormenta Tropical Ivo avanza por el Pacífico; afecta 3 estados y podría intensificarse a huracán categoría 1

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Prestamistas de Los Reyes La Paz se llevan a niño de 5 años como garantía de pago de mil pesos; es hallado muerto

Jerusalén. El primer ministro de Israel, , dijo que Israel "no se anexionará la " y que será un organismo gubernamental, del que no dio más detalles, el que controle el enclave palestino de forma temporal, horas antes de que el gabinete de seguridad se reúna para abordar este asunto.

Las declaraciones de Netanyahu, recogidas por medios israelíes, tuvieron lugar en una conferencia de prensa improvisada con periodistas indios tras el encuentro que mantuvo este jueves con el embajador deen Israel, J.P. Singh, en su oficina en Jerusalén.

El mandatario israelí reiteró que los principales objetivos de su ofensiva en siguen siendo "la destrucción completa de y el retorno de todos los rehenes".

Lee también

Las milicias palestinas todavía retienen a 50 cautivos, de los que solo una veintena seguirían con vida, según Israel.

Israel analiza posible ocupación de la Franja de Gaza

Netanyahu reunirá este jueves las 18:00 horas local (15:00 h GMT) a su gabinete de seguridad, que incluye a varios de los ministros de su Ejecutivo y aparte de la cúpula militar, para abordar si lanzan una ocupación total o no en la devastada Franja de Gaza.

En estos últimos días, los principales medios del país filtraron que Netanyahu quiere proponer al la expansión de la ofensiva, incluso a las zonas donde se cree que están los rehenes, y la ocupación total del enclave .

Lee también

Pese a las reticencias mostradas por el Ejército, según avanza este jueves el canal 12 israelíes, las tropas ya estarían preparando el plan, que contaría con varias fases. En la primera de ellas, las tropas ocuparían Ciudad de Gaza y forzarían el desplazamiento del millón de gazatíes que se concentran en esta norteña urbe a la zona de Mawasi (sur), abarrotada ya de desplazados.

Israel también buscaría hacerse con el control en una segunda fase de los campamentos de refugiados del centro de la Franja, lugares en los que las incursiones de las han sido limitadas. En todos esos puntos, Israel estima que se encuentran rehenes vivos.

La advirtió ayer de que si Israel pone en marcha este plan habrá "consecuencias catastróficas" para la población gazatí.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla. Foto: Adobe / IMSS

IMSS: ¿Qué es la pensión vitalicia y cuánto dinero da? Requisitos y quiénes pueden solicitarla

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí. Foto: iStock / Antonio_Diaz / Djavan Rodriguez

Beca Rita Cetina: ¿Cómo crear tu Llave MX para registrarte en septiembre? Paso a paso aquí

Asilo USA. iStock/ Stadtratte

Cómo pedir asilo en Estados Unidos en 2025: Este es el formulario y costo, según USCIS

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión. Foto: AFP

Cuándo ver la Luna Llena de agosto 2025 y por qué se llama Luna de Esturión

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar. Foto: Adobe / Secretaria de Bienestar

¿Tienes 30 años o más? Así puedes recibir más de $8,500 pesos del NUEVO apoyo Bienestar