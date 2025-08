El grupo islamista Hamas afirmó este sábado que no entregará sus armas ni se disolverá como movimiento de resistencia en tanto no se establezca un Estado palestino. La aseveración responde a versiones diplomáticas recientes que sugerían una presunta disposición de la organización a deponer las armas a cambio de reconocimiento político.

“La resistencia armada es un derecho legítimo frente a la ocupación, y cualquier intento de desmovilización está condicionado a la restitución de nuestros derechos nacionales”, declaró Osama Hamdan, alto funcionario de Hamás.

Los comentarios surgen en reacción a informes difundidos por diplomáticos occidentales, según el medio de comunicación israelí Haaretz, que afirmaban que Hamas podría aceptar el desarme como parte de un acuerdo político, si se garantizaba el reconocimiento de Palestina como Estado.

Lee también ¿Qué cambia con que reconozcan a Palestina como Estado? Claves de un giro diplomático

Hamas negó rotundamente esos reportes, calificándolos de tergiversaciones y afirmó que no cederá ante presiones externas mientras no cesen las hostilidades en Gaza y Cisjordania, y no se reconozcan sus demandas centrales: establecer un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967, que Jerusalén Oriental sea reconocida como su capital, se garantice el derecho al retorno de los refugiados palestinos y cese la ocupación militar israelí y la agresión contra el pueblo palestino.

El pronunciamiento se da en medio de crecientes presiones por parte de la Liga Árabe, Francia y Arabia Saudita, que han impulsado propuestas para que Hamás entregue el control de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, respaldada por Occidente, como parte de un plan para revivir la solución de dos Estados.

Un Estado palestino desmilitarizado

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, ratificó el 1 de agosto de 2025 su visión de un Estado palestino desmilitarizado, y señaló que la Franja de Gaza también debería quedar bajo control civil, con apoyo árabe e internacional y una retirada completa de Israel.

Lee también Estados Unidos sanciona a la Autoridad Palestina; la acusa de "internacionalizar el conflicto con Israel"

De acuerdo con la agencia palestina de noticias WAFA, durante una reunión con el ministro de Exteriores de Alemania en Ramala, Abbas consideró que el futuro Estado palestino debe ser unificado, sin facciones armadas, y con el monopolio del uso legítimo de la fuerza en manos del Estado. Aseguró también que cualquier proceso electoral “excluirá a actores que no se alineen con el programa de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) ni con el principio de un Estado regido por el derecho internacional y los acuerdos de paz regionales”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

acf/bmc