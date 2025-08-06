Elon Musk es el personaje público menos popular de EU, según un nuevo estudio, reveló este miercoles el diario The Independent.

Según la encuestadora Gallup, de una lista de 14 personalidades, el multimillonario de la tecnología ocupa el último lugar, justo por debajo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusado de crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional.

Gallup preguntó a mil adultos estadounidenses al azar entre el 7 y el 21 de julio qué pensaban de las cifras, y 61% de los encuestados tenía una opinión desfavorable del jefe de Tesla.

Lee también Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU

En la lista también figuraban el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Joe Biden y el papa León XIV.

Aunque la inmensa mayoría tuvo reacciones negativas hacia él, 33% de los encuestados dijo que Musk le caía bien, y 6% afirmó no tener ninguna opinión sobre él.

De acuerdo con el medio, la caída en desgracia del hombre más rico del mundo ha sido rápida, después de haber disfrutado del autoproclamado estatus de “primer amigo” de Donald Trump, ganándose el favor del presidente y del movimiento MAGA y liderando los polémicos esfuerzos del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental de EU) para recortar el gasto público.

Lee también Tesla lanzaría nuevo modelo avanzado para conducción autónoma, anuncia Elon Musk; prevé tenerlo listo en septiembre

Gallup situó su “índice neto de favorabilidad” en -4 a principios de año.

Sin embargo, tras un explosivo desencuentro entre ambos a principios de junio, en el que intercambiaron ataques desde sus respectivas plataformas de redes sociales, Musk fue expulsado del círculo íntimo de Trump. El presidente incluso llegó a sugerir que el empresario de origen sudafricano debería “[volverse] por donde había venido”.

Gallup ahora sitúa su “índice neto de favorabilidad” en -28.

La falta de confianza y respaldo de Trump también ha reflejado la de las acciones de Tesla, que no han dejado de bajar. El fabricante de vehículos eléctricos registró el mes pasado una caída del 16 % en los ingresos netos del segundo trimestre de 2025 y del 12 % en las ganancias del mismo periodo.

Lee también Accionistas de Tesla demandan a la compañía por sus robotaxis; acusan fraude por falsear datos de tecnología

Musk y su reputación han conseguido incluso que la gente se aleje de los vehículos eléctricos en general, según un estudio de la universidad Williams College.

Aunque la favorabilidad de Trump resultó ser mejor que la de su antiguo compinche, el presidente sigue teniendo una “favorabilidad neta” de -16; 57% de los encuestados tiene una opinión negativa del presidente y el 41, una positiva. Solo e2% no tenía opinión.

Varios miembros del círculo cercano del presidente de EU son vistos de forma más positiva, entre ellos el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. e incluso el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Netanyahu y Rubio ocupan el segundo y tercer puesto más bajo de la encuesta, con -23 y -26 de “favorabilidad neta” respectivamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm