Más Información
Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU
Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa
México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países
EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa
Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral
Nuevo episodio de censura en Morelos; acusan al periodista Paco Cedeño de violencia política y piden multa de 60 mil pesos
En medio de fuerte dispositivo de seguridad, sepultan al delegado de la FGR asesinado en Tamaulipas; lo despiden en medio de aplausos
Gobernador de Oaxaca solicita suspender comercialización de huaraches de Adidas; exige reconocer el origen del diseño
Mil pesos que cobraron con la vida de un niño; esto es lo que se sabe del caso de Fernandito en Los Reyes La Paz
Caracas.- El Gobierno de Venezuela repudió la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos a cambio de información que conduzca al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunciada este jueves por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi; una cifra que duplica la ofrecida el pasado mes de enero.
En un mensaje publicado en Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, expresó que la "patética" recompensa se trata de una "burda operación de propaganda política" y de "la cortina de humo más ridícula" que han visto.
Lee también EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa
"Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela", dijo Gil, en alusión a Bondi, quien describe la recompensa como "histórica" y califica a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
El canciller también criticó a la fiscal general, mencionando que "no nos sorprende, viniendo de quién viene", aludiendo a supuestos escándalos en los que Bondi se ha visto envuelta, como la promesa de una "lista secreta" de Jeffrey Epstein.
Gil repudió la medida como una "burda operación de propaganda política" y enfatizó que "la dignidad de nuestra patria no está en venta".
FOTO: Así es el cartel de la DEA donde ofrece recompensa de 25 mdd por captura de Maduro; recuerda que es el líder del Cártel de los Soles
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
acf/mgm