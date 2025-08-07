EU ofrece recompensa de 50 mdd por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro; lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció hoy una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El anuncio lo hizo la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un video publicado en X.

“Hoy, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado están anunciando una recompensa histórica de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro”, señaló Bondi en el video.

Bondi acusó a Maduro de recurrir a “Organizaciones Terroristas Extranjeras, como el Tren De Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para traer drogas mortales y violencia” a Estados Unidos.

La fiscal anunció que este jueves, la Agencia Antidrogas (DEA), “confiscó 30 toneladas de cocaína ligadas a Maduro y sus socios, con casi 7 toneladas ligadas al propio Maduro”, lo que, dijo, representa “una fuente principal de ingresos para los cárteles asentados en Venezuela y México”.

Advirtió que la cocaína con frecuencia es mezclada con fentanilo lo que, alertó, se ha traducido en “la muerte de incontables vidas de estadounidenses”.

El Departamento de Justicia, detalló, ha confiscado alrededor de 700 mil millones de dólares en activos ligados a Maduro, incluyendo dos jets privados, nueve vehículos, y más”.

Bondi denunció que “el régimen de terror de Maduro continúa” y lo calificó de “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”.

Es por eso, explicó, que Estados Unidos ha duplicado la recompensa que ofrece para lograr la captura de Maduro, a quien no reconoce como presidente de Venezuela. El gobierno ofrecía hasta ahora 25 millones de dólares.

Bondi aseguró que bajo la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, “Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus crímenes despreciables”.

La fiscal pidió a cualquiera que tenga información que ayude a que “este criminal sea llevado ante la justicia”, a comunicarse al teléfono 1-202-307-4228.

Bajo el primer mandato de Trump (2017-2021), el Departamento de Justicia presentó formalmente cargos criminales contra Maduro y otros funcionarios de su Gobierno por tráfico de drogas y "narcoterrismo".

Los cargos nombraban a Maduro como "líder" del llamado Cartel de los Soles y lo señalan a él y a varios de sus allegados políticos de llevar a cabo una red de corrupción gubernamental que "facilitó la importación de toneladas de cocaína a Estados Unidos".

El pasado 25 de julio, el gobierno de Trump señaló al Cartel de los Soles como una organización terrorista y acusó que este grupo apoya al Cartel de Sinaloa y a la banda transnacional Tren de Aragua, dos organizaciones que en febrero fueron designadas “terroristas”.

El gobierno de Maduro asegura que el Cártel de los Soles es un “invento” de Estados Unidos.

*Con información de EFE

