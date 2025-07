San José.- El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tildó de "santo" al fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez (1999-2013), a propósito de los 71 años del nacimiento del político que se conmemoran este lunes.

"En este día en el que nació Hugo Rafael Chávez Frías nació un santo", declaró Ortega en Managua durante un acto oficial de conmemoración del 71 aniversario del natalicio del fallecido mandatario venezolano.

"Es un santo, nació como santo, se comportó como un santo, con un corazón inmenso, llevándole no solo beneficios a su pueblo, no fue egoísta, sino que llevó beneficios a muchos pueblos, a muchas naciones, incluyendo a Nicaragua", destacó el gobernante sandinista.

Durante el acto celebrado en el centro de convenciones 'Olof Palme', en Managua, Ortega insistió en que Chávez "es el santo más noble que yo he conocido".

"(En) las conversaciones que teníamos, no había nada de maldad, no había nada de hacerle daño al otro, no, él lo que quería era que nos uniéramos y que nos ayudáramos y que Venezuela estaba dispuesta a ayudar en todo lo que se pudiera", relató.

Ortega subrayó que este lunes estaban conmemorando el nacimiento de Chávez, "pero además conmemoramos un año más de vida, porque los héroes nunca mueren, siempre luchan".

"Desde el primer momento sentí su firmeza, su ternura y un corazón tan grande, tan bueno, como el de nuestro señor Jesucristo", continuó el dirigente sandinista, que sostuvo que Chávez, en vida, invocaba a Cristo.

Un venezolano pasa junto a un mural del fallecido expresidente Hugo Chávez, en una avenida de Caracas. Foto: Yuri Cortez | AFP

Ortega asegura que Maduro "ha sabido llevar la espada y defender a Venezuela"

Asimismo, dijo que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que sustituyó a Chávez, "ha sabido llevar la espada y defender a Venezuela".

En su discurso, también felicitó al oficialismo de Venezuela por su victoria en los comicios municipales del domingo, la que, dijjo, "afirman el proceso revolucionario".

"Esta victoria es una gran derrota para los imperialistas de la tierra y levanta la moral de los pueblos que están luchando", comentó Ortega, que destacó la visión de Chávez por anunciar que Maduro sería su sucesor.

El oficialismo en Venezuela conmemoró este lunes con distintas actividades los 71 años del nacimiento de Chávez e inició una celebración que se extenderá por diez días para festejar el primer año de la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuestionadas por la oposición mayoritaria.

Los comicios de hace un año en Venezuela coincidieron con el natalicio de Chávez, ocurrido el 28 de julio de 1954 en la localidad de Sabaneta, en el estado de Barinas (oeste), mientras que en este 2025 se celebraron en la víspera unas elecciones municipales.

El Gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, fue uno de los primeros y pocos en la región en felicitar a Maduro por la victoria que le reconoció el ente electoral venezolano en los comicios presidenciales de 2024.

Ortega fue el principal aliado político y económico de Chávez en Centroamérica, y ahora lo es de Maduro.

desa/mgm