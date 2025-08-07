Juez rechaza pedido de “El Chapo” Guzmán para ver a su abogado; petición debe hacerla con el Buró de Prisiones

El juez Brian Cogan desestimó el pedido de Joaquín "El Chapo" Guzmán para ver a su abogado en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, en Florence, Colorado, conocida como el "Alcatraz de las Rocosas". Sin embargo, Cogan afirma que esto no es su jurisdicción.

El juez le dijo al capo que la petición la vea con el Buró de Prisiones o la Corte de Colorado: "Cualquier solicitud deberá ser a través del abogado que haya comparecido en su nombre", dijo Cogan.

En una carta manuscrita, "El Chapo" le dijo a Cogan, del Tribunal del Distrito Este de Nueva York, que pese a que "hace 3 semanas" autorizó que su nuevo abogado Israel José Encinosa pueda visitarle, hablarle por teléfono o escribirle, "hasta el día de hoy no le han autorizado".

El conocido narcotraficante mexicano se queja además de que no le han entregado "las dos cartas" que le escribió su abogado. Encinosa "tiene alrededor de 10 meses vatallando (sic) que le autorice el gobierno poder visitarme, hablar por teléfono", apuntó.

Por eso, vuelve a solicitar al juez que intervenga para que le permitan ver a su defensor. "Para mí es vital", dijo en la misiva fechada el 15 de julio y de la que la AFP obtuvo una copia el martes.

Encinosa representa al narco sinaloense desde el 1 de julio, según un documento de la corte firmado por el abogado con sede en Florida.

Condenado a cadena perpetua en 2019 por dirigir una operación de contrabando de drogas a escala industrial, Guzmán se encuentra en la cárcel de máxima seguridad ADX Florence, que alberga a algunos de los criminales más peligrosos de Estados Unidos.

Famoso por escaparse en dos ocasiones de la cárcel en México -una de ellas a través de un túnel de un kilómetro que comunicaba con su celda- fue extraditado a Estados Unidos en 2017.

No es la primera vez que se queja desde la cárcel de máxima seguridad.

Además de solicitar la realización de un nuevo juicio, lo que le ha sido denegado repetidamente, había denunciado sufrir un "tormento psicológico en la cárcel" porque no le dejan salir a tomar el sol, ni a comunicarse con otros presos, ni los guardias le hablan en español.

También se ha quejado de que le impedían hablar o recibir visitas de sus hijas y de su esposa Emma Coronel, que también estuvo condenada a tres años de cárcel por narcotráfico y blanqueo de dinero.

*Con información de AFP

