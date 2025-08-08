Israel anunció el viernes temprano que planea tomar el control de la Ciudad de Gaza, la zona urbana más grande del territorio y que ya ha sufrido una extensa devastación en repetidas incursiones israelíes.

Otra importante operación terrestre en una de las pocas áreas de Gaza que no están ya bajo órdenes de evacuación probablemente provocaría aún más desplazamientos masivos y perturbaría aún más los esfuerzos para entregar alimentos que se necesitan desesperadamente en el territorio, donde los expertos han advertido que se está produciendo una hambruna.

Israel ha afrontado crecientes llamados de muchos de sus aliados más cercanos para poner fin a la guerra, y el plan enfrenta oposición dentro de Israel por parte de las familias de los aproximadamente 20 rehenes restantes vivos retenidos por Hamas y miembros del aparato de seguridad que dicen que hay poco que ganar militarmente en este punto.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dice que se necesita más presión militar para lograr los objetivos de Israel de devolver a los rehenes y destruir a Hamas.

No queda mucho de la ciudad de Gaza

Israel ha bombardeado repetidamente la Ciudad de Gaza y ha lanzado ahí importantes operaciones terrestres pocas semanas después del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra. Varios barrios e infraestructuras clave han quedado prácticamente destruidos.

Era la ciudad más poblada de Gaza en vísperas de la guerra, hogar de unas 700 mil personas, aproximadamente la población de Washington, DC. Cientos de miles huyeron bajo las órdenes de evacuación israelíes al comienzo de la guerra, pero muchos regresaron durante un alto el fuego a principios de este año.

Una columna de humo se eleva desde la ciudad de Gaza en medio de una zona devastada visto desde un avión de la Fuerza Aérea Jordana, durante un lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria, el jueves 7 de agosto de 2025. Foto: AP

Israel ya controla y ha destruido en gran medida alrededor de 75% de Gaza, y la mayor parte de la población de unos 2 millones de palestinos se refugia ahora en la ciudad de Gaza, la ciudad central de Deir al-Balah y los extensos campos de desplazados en el área de Muwasi a lo largo de la costa.

El momento de la operación aún no está claro, ya que Israel necesitará movilizar sus fuerzas y se espera que ordene otra evacuación masiva.

La ofensiva israelí ya ha matado a más de 61 mil palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles. El ministerio forma parte del gobierno de Hamas y cuenta con profesionales médicos. La ONU y expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más fiable de las bajas en la guerra. Israel las cuestiona, pero no ha proporcionado las suyas.

Oposición dentro de Israel

Es casi seguro que otra gran operación terrestre provocará la muerte de más soldados israelíes en ataques relámpago, lo que erosionará el apoyo interno a la guerra y podría poner en peligro a los rehenes restantes.

Militantes liderados por Hamas mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque del 7 de octubre y secuestraron a 251 rehenes. La mayoría han sido liberados posteriormente mediante ceses del fuego u otros acuerdos. Cincuenta permanecen dentro del territorio, de los cuales Israel cree que unos 20 siguen con vida.

En los últimos días, militantes palestinos han publicado videos que muestran a rehenes demacrados, afirmando que sufren la misma hambruna que la población palestina. Se cree que Hamás mantiene a los rehenes en túneles y otros lugares secretos y ha insinuado que los matará si las fuerzas israelíes se acercan.

Exfuncionarios de seguridad también se han pronunciado en contra de nuevas operaciones militares, afirmando que hay poco que ganar tras la devastación militar de Hamas. Según informes, el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, argumentó durante una reunión del Gabinete de Seguridad que un plan más amplio para recuperar toda Gaza pondría en peligro a los rehenes y aumentaría la presión sobre el ejército tras dos años de guerras regionales.

Palestinos acuden a recolectar ayuda humanitaria lanzada desde el aire sobre Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de agosto. Muchos paquetes lanzados por aire han caído en el mar Mediterráneo o en las llamadas zonas rojas de las que el ejército israelí ha ordenado evacuar a todos. Foto: AFP

Indignación internacional

Los países europeos, incluidos aliados cercanos de Israel, ya se han pronunciado en contra del plan, y Alemania, uno de sus principales defensores, tomó una decisión sorprendentemente rápida para detener la exportación de armas que podrían utilizarse en la campaña en curso. Turquía y Arabia Saudita, dos potencias regionales, también condenaron el plan.

Israel se ha visto sometido a una creciente presión internacional en las últimas semanas, a medida que las imágenes de niños hambrientos han puesto de manifiesto el agravamiento de la crisis alimentaria. Veintiocho países aliados de Occidente, incluidos algunos de sus aliados más cercanos, exigieron el fin de la guerra el mes pasado.

Incluso el presidente estadounidense Donald Trump, el mayor defensor que ha tenido Israel en la Casa Blanca, ha expresado su preocupación por la crisis alimentaria. Ha dicho que quiere poner fin a la guerra y devolver a todos los rehenes, pero también que es responsabilidad de Israel decidir sus próximos pasos.

Israel ha desestimado las críticas, afirmando que ha hecho todo lo posible para limitar los daños a la población civil y culpando a Hamás de sus muertes. Netanyahu ha negado que haya hambruna en Gaza a pesar de los testimonios de testigos presenciales, los datos recopilados por expertos y las duras advertencias de funcionarios de las Naciones Unidas y de los principales grupos de ayuda internacional que operan allí.

Netanyahu ha dicho que se necesita más presión militar para lograr que Hamás acepte liberar a los rehenes y rendirse.

Pero Hamas ya ha sobrevivido a una de las campañas militares más mortíferas y destructivas desde la Segunda Guerra Mundial. El grupo militante afirma que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego duradero y la retirada israelí.

Hamás desestimó el anuncio sobre la ciudad de Gaza en un comunicado, diciendo que “la expansión de la agresión contra nuestro pueblo palestino no será un paseo por el parque”.