Miles se manifiestan en Tel-Aviv contra el plan israelí de conquistar Gaza; exigen la liberación de rehenes

Decenas de miles de manifestantes salieron el sábado en para pedir el fin de la guerra en la , un día después del anuncio del plan israelí para la conquista de la ciudad de Gaza, la más grande del territorio palestino.

Tras 22 meses de guerra, el Primer ministro Benjamin Netanyahu se enfrenta a una muy fuerte presión en y el extranjero para poner fin a su ofensiva en la Franja de Gaza, donde más de 2 millones de palestinos están amenazados de "hambre generalizada", según la ONU.

Según el plan validado por el gabinete de seguridad israelí, el ejército "se prepara a tomar el control de la ciudad de Gaza", una aglomeración en gran parte destruida en el norte del territorio, "al mismo tiempo que distribuye una ayuda humanitaria a la población civil por fuera de las zonas de combate".

Los manifestantes se reúnen durante una protesta antigubernamental para pedir acciones para asegurar la liberación de los rehenes israelíes mantenidos cautivos en la Franja de Gaza por militantes palestinos desde los ataques del 7 de octubre de 2023, frente a la sede del Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv el 2 de agosto de 2025. Foto: Archivo/ AFP
Los manifestantes se reúnen durante una protesta antigubernamental para pedir acciones para asegurar la liberación de los rehenes israelíes mantenidos cautivos en la Franja de Gaza por militantes palestinos desde los ataques del 7 de octubre de 2023, frente a la sede del Ministerio de Defensa de Israel en Tel Aviv el 2 de agosto de 2025. Foto: Archivo/ AFP

El sábado en Tel-Aviv, los periodistas de la AFP presentes en el lugar calcularon en decenas de miles el número de manifestantes, y el Foro de las registraron 100.000 participantes.

Las autoridades no suministraron un cálculo oficial.

Los manifestantes esgrimieron pancartas y fotos de los rehenes aún cautivos en el territorio palestino, y exhortaron al gobierno a obtener su liberación.

El grupo , que retiene a 49 rehenes, de los cuales 27 presuntamente están muertos, afirmó el viernes que la decisión israelí de ocupar la ciudad de Gaza significa el "sacrificio" de esos rehenes secuestrados en el ataque sin precedente del movimiento islamista palestino contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las familias de los rehenes y los militantes israelíes favorables a la paz con los palestinos reclaman un cese al fuego con Hamás para obtener la liberación de los últimos cautivos.

Tras el anuncio de ese plan, el Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el domingo a las 10H00 (14H00 GMT) una reunión de urgencia sobre Gaza, según varias fuentes diplomáticas.

