Rusia condenó el plan israelí de tomar el control de la Ciudad de Gaza, asegurando que podría agravar la "catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.

"La aplicación de tales decisiones y planes, que provocan condena y rechazo, corre el riesgo de empeorar la ya dramática situación en el enclave palestino, que presenta todos los signos de una catástrofe humanitaria", indicó el ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Lee también Gabinete de Seguridad de Israel aprueba plan de Netanyahu; van por control total de Ciudad de Gaza

mcc