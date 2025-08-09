Más Información
Defensa modifica manejo de fauna silvestre cercana al Tren Maya; implementará acciones con trato digno y respetuoso
México no aceptaría participación de fuerzas militares estadounidenses en nuestro territorio: SRE; "cada quien debe trabajar en su país"
Tania Contreras responde a investigación del delegado de la FGR en Tamaulipas; no se encontraron pruebas en mi contra, dice
Herederos de AMLO y Calderón intercambian acusaciones; desde "tu papá se robó la Presidencia" hasta "explica cómo se enriqueció el tuyo"
Luisa Alcalde arremete contra la oposición por la reforma electoral; crítica a Fox, Ugalde, Córdova y Anaya
En medio de lujos morenistas, Beatriz Gutiérrez Müller sube video limpiando; "las goteras, el trapeador y yo"
Cuitláhuac Vásquez: Un asesinato con extrema violencia y una presunta venganza; esto es lo que sabemos
Marcha por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas avanza sobre Reforma; afecta Línea 7 del Metrobús
Naciones Unidas.- El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció "el esfuerzo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por facilitar el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán, que termina con décadas de conflicto en el Cáucaso Sur.
El organismo internacional consideró "un importante hito en la normalización de las relaciones" el pacto que el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, firmaron el viernes en la Casa Blanca junto con Trump.
"El secretario general aplaude el compromiso del presidente Aliyev y el primer ministro Pashinián con un diálogo sostenido y la construcción de confianza, y reconoce el esfuerzo del presidente Trump para facilitar el progreso", declaró el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric, en un comunicado.
Lee también Armenia y Azerbaiyán firman ante Trump un acuerdo para poner fin a su conflicto; se comprometen a abrir el comercio
El acuerdo, alcanzado en medio las aspiraciones del mandatario estadounidense a un Premio Nobel de la Paz, tiene como base la reapertura de un corredor clave que, a propuesta de Armenia, llevará el nombre del líder republicano: la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP).
Hasta ahora conocida como corredor Zanguezur, es una ruta de unos 43 kilómetros que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio en el que se permitirá el tránsito comercial sin obstáculos.
¿Petición conjunta de Armenia y Azerbaiyán para dar el Nobel de la Paz a Trump?
El pacto acaba con un enfrentamiento entre las exrepúblicas soviéticas de Armenia y Azerbaiyán que se remonta a finales de la década de 1980, cuando Nagorno-Karabaj, una región azerbaiyana con una población mayoritariamente armenia, se separó de Azerbaiyán con el apoyo de Armenia.
Lee también Dirigentes de Armenia y Azerbaiyán apoyan nominación de Trump para Premio Nobel de la Paz; "lo promoveremos", dicen
Tanto el primer ministro armenio como el presidente azerbaiyano destacaron los esfuerzos de Trump para lograr la paz en el Cáucaso Sur y coincidieron en que el mandatario merece el Nobel.
"¿Puedo hacer una sugerencia? Quizás estemos de acuerdo con el primer ministro Pashinián para enviar una petición conjunta al comité del Nobel para que otorgue al presidente Trump el Premio Nobel de la Paz", declaró Aliyev.