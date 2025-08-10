Más Información

Moscú. El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, llamó hoy a a renunciar a las presiones como forma de hacer política y alertó de que la no disminuye en el mundo, de cara a la cumbre ruso-estadounidense que se celebrará el 15 de agosto en Alaska.

"El tira y afloja, las acciones impulsivas, la presión (...), vemos que en hay una tendencia a actuar a través de la presión. Pero creo que ahora es el momento de dar una oportunidad para que hablen los políticos y diplomáticos", comentó en declaraciones a la televisión pública.

Riabkov subrayó que en estos momentos se necesita "voluntad política para reducir la temperatura de estas recalentadas ".

"Por lo menos, en el diálogo con EU surgen algunos brotes verdes de sentido común que tanto se echaron de menos en los últimos meses y años", destacó.

El diplomático admitió que "el riesgo de se mantiene" y que la tensión estratégica "no disminuye".

"Nosotros no somos los iniciadores de pasos de escalada. Nosotros tomamos medidas para contrarrestar y así seguiremos de aquí en adelante", subrayó después de que levantara la moratoria al tratado INF de eliminación de misiles de corto y medio alcance.

Denunció que "en algunas capitales siguen valorando la opción nuclear como posible reacción en caso de que alguna u otra circunstancia cambie radicalmente en su contra".

El presidente ruso, , aceptó reunirse con su homólogo estadounidense,, solo después de que este le impusiera un ultimátum de diez días para detener la guerra en Ucrania.

Según los expertos, uno de los temas a tratar en la cumbre será la seguridad estratégica, ya que el último tratado de desarme entre ambas potencias, el START III, expira a principios de 2026.

Ese tema ya fue abordado en la anterior cumbre celebrada por ambos mandatarios en junio de 2018 en Helsinki.

