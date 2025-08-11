Más Información

Washington. El presidente de Estados Unidos, , firmó este lunes una orden ejecutiva para prorrogar otros 90 días la entrada en vigor de los para mientras siguen las negociaciones entre las dos superpotencias, informó la cadena CNBC.

El republicano firmó el decreto apenas horas antes de la medianoche, cuando debía expirar la pausa en los aranceles para el gigante asiático.

La nueva prórroga arancelaria era el resultado esperado tras la última ronda de negociaciones entre Estados Unidos y China que se llevó a cabo en Estocolmo (Suecia) a finales de julio.

Lee también:

Como parte de la guerra comercial desatada por Trump, Estados Unidos llegó a imponer en abril pasado aranceles del 145% a los productos chinos, mientras que China elevó al 125% los suyos cobre importaciones estadounidenses.

En mayo, ambas partes acordaron en Ginebra una reducción de los gravámenes —Washington los bajó al 30% y Beijing al 10%— y pactaron una tregua de 90 días, que concluía este 12 de agosto.

Después de una primera reunión en Ginebra y una llamada entre Trump y su homólogo, Xi Jinping, los negociadores de ambos bandos se citaron en Londres, donde China aprobó la exportación de tierras raras a Estados Unidos, que canceló por su parte "medidas restrictivas" sobre Beiing como los controles a la exportación de chips.

Los negociadores se encontraron una tercera vez en Estocolmo el mes pasado, desde donde expresaron la voluntad de extender el plazo en las negociaciones, aunque este anuncio no se ha confirmado de momento.

Lee también:

Banderas de Estados Unidos (EU) y China. Foto: Especial
Banderas de Estados Unidos (EU) y China. Foto: Especial

Trump pide a China aumente compra de soja

Entretanto, Trump instó el domingo a China a que cuadruplique sus compras de soja al país norteamericano, algo que algunos analistas interpretaron como una condición para extender la tregua.

En los últimos días también ha entrado en escena una hipotética sanción a Beijing por importar petróleo de ante la negativa del Kremlin a detener la guerra en Ucrania, algo que haría descarrilar las negociaciones.

El país asiático defiende su derecho a mantener relaciones normales con el resto de sus socios comerciales y rechaza la presión de Trump.

Por el momento la Casa Blanca no ha contestado a las preguntas de la AFP sobre la prórroga de la que hablan los medios.

"Veremos qué sucede. (...) La relación entre el presidente Xi (Jinping) y yo es muy buena", declaró horas antes Trump en rueda de prensa.

Lee también

China dijo esperar un resultado "positivo" de las negociaciones con Washington.

"Esperamos que Estados Unidos colabore con China para respetar el importante consenso alcanzado durante la conversación telefónica entre ambos jefes de Estado (...) y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo", afirmó Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró, tras las negociaciones en Suecia, que Trump tendría la "última palabra" sobre cualquier extensión de la tregua.

