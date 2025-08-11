Más Información
“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo
Lluvia y granizo en CDMX dejan 41 encharcamientos y 5 árboles caídos; se registraron casi 20 millones de metros cúbicos de agua
Adrián Di Monte, segundo eliminado de la Casa de los Famosos; Team Noche pierde a uno de sus habitantes
Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras
Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses
Denuncias, protestas y una caravana: los 60 días previos a la detención del activista Luis García Villagrán
Pedro Haces niega ser “encargado del outsourcing en el país” como afirmó Claudio Ochoa; “no me presto a juegos políticos”, dice
Comando asesina a ocho personas en bar de Guanajuato; perpetradores fueron grabados afuera del lugar
Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa; operativos continuarán hasta que se logre una paz total: gobernador
El presidente estadounidense, Donald Trump, instó a China a que "cuadruplique rápidamente" sus compras de soja a los agricultores de su país, un día antes de que termine la tregua que pactó con Beijing para negociar un nuevo acuerdo comercial.
"China está preocupada por la escasez de soja. Nuestros grandes agricultores producen la soja más robusta. Espero que China cuadruplique rápidamente sus pedidos de soja. Esto también es una forma de reducir sustancialmente su déficit comercial con Estados Unidos", escribió este domingo el mandatario en su red Truth Social.
Trump aseguró que "se proporcionará un servicio rápido" ante el aumento en la demanda del grano. "Gracias, presidente Xi (Jinping)", concluyó su mensaje con un agradecimiento a su homólogo chino.
Lee también EU prevé concluir negociaciones comerciales con países pendientes para octubre, dice Scott Bessent; asegura que importaciones bajarían
Los productos agrícolas son clave en la disputa comercial entre ambos países, después de que Trump arreciara la guerra comercial contra sus socios y elevara los aranceles a productos extranjeros a niveles inéditos en décadas.
El mandatario estadounidense llegó a imponer aranceles del 145 % a los productos chinos, mientras que China elevó al 125 % los suyos sobre los estadounidenses.
Acuerdo comercial entre China y EU
El pasado mayo, ambas partes acordaron en Ginebra una reducción de los gravámenes —Washington los bajó al 30% y Beijing al 10%— y pactaron una tregua de 90 días, que concluye este 12 de agosto.
Después de una primera reunión en Ginebra y una llamada entre Trump y Xi, los negociadores de ambos bandos se citaron en Londres, donde China aprobó la exportación de tierras raras a EU, que canceló por su parte "medidas restrictivas" sobre Beijing como los controles a la exportación de chips.
Los negociadores se encontraron una tercera vez en Estocolmo el mes pasado, desde donde expresaron la voluntad de extender el plazo en las negociaciones, aunque este anuncio no se ha confirmado de momento.
Lee también Fabricantes chinos de autos eléctricos pausan descuentos; buscan frenar guerra de precios ante presiones arancelarias
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aseguró después en una entrevista en la cadena CBS que las dos partes están "trabajando" para extender la tregua mientras que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que es posible otra pausa "de unos 90 días" más.
Fallece Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial de Colombia; en junio fue víctima de un atentado
sg/LL