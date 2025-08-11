Más Información
El senador y aspirante a la presidencia de Colombia Miguel Uribe Turbay falleció después de un ataque que sufrió en un mitin celebrado en la localidad de Fontibón, en Bogotá, a comienzos de junio, donde fue herido de bala en la cabeza.
Así lo anunció su esposa María Claudia Tarazona a través de su cuenta de Instagram. "Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré de nuestros hijos".
Turbay formaba parte del partido político colombiano Centro Democrático, fundado por el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó de 2002 a 2010. En X, escribió: "El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia".
Lee también Abogado de senador Miguel Uribe pide protección a CIDH para su partido tras atentado; denuncia injerencia del gobierno en investigación
De acuerdo con un video publicado en dicha red social, este precandidato presidencial a las elecciones de 2026 iba a aplicar lo que calificó como un "círculo virtuoso", cuya acción principal era implementar el orden público, después el mejoramiento de la percepción de seguridad y luego la atracción de inversión con el fin de crear empleo.
De forma posterior a su atentado, fue llevado a la Fundación Santa Fé de Bogotá, en la que recibió atención médica hospitalaria y su estado de salud cambiaba se mantenía con ligeros cambios. En un primer momento estaba en condición crítica, casi un mes después evolucionó a grave, mas apenas hace dos días regresó al primer estado, en concordancia con dicho instituto.
"En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió en una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", explicó la Fundación Santa Fé de Bogotá, a la cual su familia le había dado autorización con el fin de brindar datos oficiales.
"El único camino para la paz es la seguridad", comentó Miguel Uribe Turbay al final de uno de los últimos eventos a los que asistió con dirección a la definición del candidato definitivo de parte de su partido político.
