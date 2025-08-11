Más Información
China espera que Estados Unidos "se esforzará" en alcanzar resultados comerciales "positivos", afirmó el lunes la cancillería del gigante asiático, un día antes de que expire la tregua comercial acordada en julio.
"Esperamos que Estados Unidos colabore con China para respetar el importante consenso obtenido durante la conversación telefónica entre los dos jefes de Estado... y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo", declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, en un comunicado.
Las superpotencias económicas están trabajando para conseguir un acuerdo que reduzca las tensiones comerciales, luego que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles draconianos a docenas de países.
Ambas naciones pactaron una tregua de 90 días en mayo y el mes pasado, en Estocolmo, acordaron mantener nuevas conversaciones para prorrogarla más allá de la fecha límite del 12 de agosto.
Dicho acuerdo ha fijado temporalmente en 30% los nuevos aranceles estadounidenses sobre los productos chinos, mientras que los aranceles de Beijing sobre los productos estadounidenses se sitúan en 10%.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo tras las conversaciones de Estocolmo que Trump tendría la "última palabra" sobre cualquier prórroga de la tregua arancelaria.
Aranceles más elevados entraron en vigor el jueves para docenas de socios comerciales de Washington, incluido un arancel de 35% para Canadá, en un intento del magnate republicano de remodelar el comercio mundial en beneficio de la economía estadounidense.
sg/LL