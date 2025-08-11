Más Información
Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga
“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo
Adrián Di Monte, segundo eliminado de la Casa de los Famosos; Team Noche pierde a uno de sus habitantes
Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses
Lluvia y granizo en CDMX dejan 41 encharcamientos y 5 árboles caídos; se registraron casi 20 millones de metros cúbicos de agua
Pedro Haces niega ser “encargado del outsourcing en el país” como afirmó Claudio Ochoa; “no me presto a juegos políticos”, dice
Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras
Comando asesina a ocho personas en bar de Guanajuato; perpetradores fueron grabados afuera del lugar
Se cumplen 11 meses de violencia en Sinaloa; operativos continuarán hasta que se logre una paz total: gobernador
La Justicia rusa impuso este lunes al servicio de mensajería Telegram una multa de 3.5 millones de rublos (más de 43.600 dólares) por su negativa a cumplir con la obligación de localizar los datos personales de ciudadanos rusos prevista por las leyes del país.
"El juez de paz del Tribunal de distrito Taganski de Moscú declaró a Telegram culpable de la contravención administrativa" debido a su negativa a cumplir con la ley rusa de protección de datos, informó en el propio Telegram el servicio de prensa de los tribunales de la capital rusa.
Por esa contravención, la corte impuso a la red social una multa de 3.5 millones de rublos, añadió la Justicia rusa.
Lee también Telegram y WhatsApp son investigadas en Rusia; Ministerio del Interior los acusa de facilitar delitos
En mayo pasado la misma corte impuso a Telegram otra multa de 2 millones de rublos (cerca de 25.000 dólares) por el mismo motivo.
Desde septiembre de 2015 Rusia exige a las empresas que tratan con datos personales de ciudadanos rusos ubicar los servidores que manejan este tipo de información en su territorio.
Telegram no es la única tecnológica que ha sufrido la persecución de la justicia rusa, que también ha sancionado a Facebook, Twitter o TikTok, entre otras redes sociales, y ha bloqueado el acceso a las dos primeras plataformas y a Instagram.
Trump pide a China que "cuadruplique rápidamente" la compra de soja a EU; "se proporcionará un servicio rápido", asegura
sg/LL