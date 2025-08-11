Más Información

El presidente de Estados Unidos, , dijo este lunes que quiere que devuelva parte del territorio ocupado a Ucrania, en contra de lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, pide para poner fin al conflicto.

En conferencia de prensa, Trump habló sobre la reunión que sostendrá el viernes con Putin, y dijo que también está descontento con el rechazo de Ucrania a ceder a Rusia.

Zelensky, señaló Trump, no fue invitado a su reunión con Putin, que tendrá lugar en Alaska.

“No formó parte de ella”, dijo Trump. “Diría que podría ir, pero ha asistido a muchas reuniones. Ya sabes, lleva allí tres años y medio. No ha pasado nada”.

El mandatario estadounidense añadió que “vamos a tener una reunión con Vladimir Putin y, al final de esa reunión, probablemente en los dos primeros minutos, sabré exactamente si se puede llegar a un acuerdo o no, porque eso es lo que hago. Yo hago acuerdos”. Señaló que buscaría organizar una reunión entre Zelensky y Putin después de su reunión con el líder ruso.

Trump aclaró que “en realidad, se trata de una reunión un poco exploratoria. El presidente Putin me invitó a participar. Creo que quiere acabar con esto. Ya lo he dicho varias veces y me he llevado decepciones. Porque tenía una buena conversación con él y luego lanzaban misiles sobre Kiev o algún otro lugar y había 60 personas tiradas en la carretera muriéndose. Le dije que eso era cruel, muy cruel. Es una guerra violenta”.

Zelensky, Trump y Putin. Foto: especial
Zelensky, Trump y Putin. Foto: especial

"No me corresponde a mí llegar a un acuerdo", declaró Trump

“No voy a llegar a un acuerdo. No me corresponde a mí llegar a un acuerdo. Creo que se debe llegar a un acuerdo para ambas partes”, declaró Trump a los periodistas.

Según Trump, los líderes europeos “confían en mí” para alcanzar un acuerdo, porque también los europeos, señaló, quieren invertir en sus propios países, en vez de en Ucrania.

Horas antes, el gobierno alemán informó este lunes de que el canciller Friedrich Merz y varios líderes europeos, incluidos responsables de la Unión Europea, la OTAN y Zelensky, abordarán la guerra de Ucrania el miércoles en una reunión virtual con Trump.

Según informó en un comunicado el portavoz del Ejecutivo germano, Stefan Kornelius, entre los temas que se abordarán en la cita figura "la preparación de posibles negociaciones de paz y cuestiones relacionadas con las reivindicaciones territoriales y la seguridad".

