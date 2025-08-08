Más Información

El secretario de Estado de Estados Unidos, , culpó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de haber frustrado las negociaciones con Hamas para alcanzar un alto el fuego en la con su decisión de reconocer al Estado palestino.

"Las conversaciones con Hamas fracasaron el día que Macron tomó la de reconocer al Estado palestino", declaró Rubio en una entrevista con la cadena estadounidense EWTN.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que, tras el anuncio de Francia, “otros países” —en alusión al Reino Unido— comunicaron que también reconocerán a Palestina en septiembre si no se logra un alto el fuego, lo que, según Rubio, llevó a Hamas a concluir que les conviene más no llegar a un acuerdo.

"Estos mensajes, que para ellos fueron un gesto simbólico importante, han complicado la posibilidad de alcanzar la paz y cerrar un acuerdo con Hamas", denunció el secretario de Estado estadounidense.

Franja de Gaza. Foto: AFP
Franja de Gaza. Foto: AFP

Francia, Reno Unido y Canadá reconocerán el Estado Palestino

Durante julio, representantes de Israel y de Hamas negociaron en Doha, con la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto, un acuerdo para un alto el fuego de 60 días y la liberación de rehenes, pero este nunca se concretó.

En medio de la indignación internacional por el asedio israelí sobre Gaza y la hambruna generalizada en el enclave, Macron anunció el 24 de julio que Francia reconocerá a Palestino durante la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre.

Posteriormente, el Reino Unido condicionó su reconocimiento de Palestina a que Israel decrete un alto el fuego, y Canadá anunció que seguirá los pasos de Francia debido al sufrimiento "intolerable" en Gaza.

