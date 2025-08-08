Más Información

Trump habría ordenado al Pentágono usar fuerza militar contra los cárteles, reporta el NYT; firmó una orden en secreto, según el medio

Sheinbaum: orden de Trump para usar la fuerza militar contra los cárteles es solo para EU; "no va a haber invasión", asegura

¿Qué obstáculos enfrenta Trump si ordena que sus militares ataquen a los cárteles del narco? Hay serias dudas legales

Abogados de Caro Quintero acusan restricciones carcelarias propias de un terrorista para el capo; las imponen con base en “mitos”, dicen

Implicados en muerte de Fernandito, asesinado por deuda de mil pesos, enfrentan su primera audiencia; son acusados de la desaparición del menor

PAN exige a SHCP informe detallado sobre recursos y actividades de médicos cubanos; "no llegaron con labor altruista"

Desconocen rendimiento de los médicos cubanos

Detenciones y decomisos posicionan a García Harfuch

"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones

Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra

México da luz verde para extradición a EU de "El 500"; es operador del Cártel de Sinaloa y señalado de tráfico de drogas

Así luce el nuevo de ícono de la estación Ciudad de los Deportes del Metrobús; ¡Adiós! al toro de lidia con banderillas

El secretario general de la , António Guterrez, dijo estar "gravemente alarmado" por la decisión de Israel de "tomar el control de la Ciudad de Gaza" y alertó de que supone una "peligrosa escalada" en el conflicto de casi dos años en ese territorio palestino.

"El secretario general está gravemente alarmado por la decisión del gobierno de Israel de 'tomar el control de la Ciudad de Gaza'. Esta decisión marca una peligrosa escalada y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, y podría poner en peligro más vidas, incluyendo a los rehenes (israelíes) restantes", advirtió Stephanie Tremblay, portavoz de Guterres, en un comunicado.

Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó para el sábado a una reunión de urgencia sobre Ciudad de Gaza.

"En este momento, hay varios países que en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión del " había dicho previamente el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, a la prensa.

