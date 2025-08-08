El secretario general de la ONU, António Guterrez, dijo estar "gravemente alarmado" por la decisión de Israel de "tomar el control de la Ciudad de Gaza" y alertó de que supone una "peligrosa escalada" en el conflicto de casi dos años en ese territorio palestino.

"El secretario general está gravemente alarmado por la decisión del gobierno de Israel de 'tomar el control de la Ciudad de Gaza'. Esta decisión marca una peligrosa escalada y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, y podría poner en peligro más vidas, incluyendo a los rehenes (israelíes) restantes", advirtió Stephanie Tremblay, portavoz de Guterres, en un comunicado.

Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó para el sábado a una reunión de urgencia sobre Ciudad de Gaza.

"En este momento, hay varios países que en nuestro nombre y en el suyo propio están solicitando una reunión del Consejo de Seguridad" había dicho previamente el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, a la prensa.

