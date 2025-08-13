Más Información

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

“La Tuta”, “El Cuini” y “El Flaquito”, en segunda entrega masiva de narcos a Trump

“La Tuta”, “El Cuini” y “El Flaquito”, en segunda entrega masiva de narcos a Trump

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

La mañanera de Sheinbaum, 13 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 13 de agosto, minuto a minuto

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

EU advierte a sus ciudadanos de terrorismo en todo México

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Servando Gómez "La Tuta", de maestro a líder de Los Caballeros Templarios; usó las redes sociales para aterrorizar a Michoacán

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

Detienen a 27 presuntos integrantes del CJNG en Aguascalientes; embajada de EU destaca capacitación del FBI

Tribuna Campeche rechaza dar a censor datos de trabajador

Tribuna Campeche rechaza dar a censor datos de trabajador

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

Desplome de elevador en plaza Mítikah deja dos lesionados; suspenden actividades del complejo comercial

Honran en El Ángel a periodistas asesinados en Gaza; alistan mega marcha para exigir ruptura de relaciones con Israel

Honran en El Ángel a periodistas asesinados en Gaza; alistan mega marcha para exigir ruptura de relaciones con Israel

Berlín. La primera de las reuniones virtuales entre líderes europeos con el presidente Ucrania, , comenzó este martes, convocada por el canciller alemán, , y antes de que estos representantes se citen a distancia con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En esta primera reunión virtual, además de Merz y Zelenski, participan desde las 12:00 GMT los líderes de Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, además de presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la , Mark Rutte.

Lee también

Está previsto, tras este primer encuentro en que los europeos coordinarán su posición sobre la ruso-ucraniana, que Merz y Zelensky tengan otra cita virtual con Trump, antes de que el jefe del Gobierno germano y el líder del Ejecutivo ucraniano vuelvan a reunirse con los representantes europeos.

La Cancillería Federal ha anunciado que Merz y Zelensky ofrecerán unas declaraciones a la prensa sobre las 14:00 GMT al término de las reuniones, en las que los europeos buscan hacer valer sus posiciones ante Trump, que el viernes se reunirá en (EU) con el presidente ruso, .

Por separado, poco antes de la conversación virtual que mantendrán sobre el fin de la , el presidente Trump dijo que los líderes europeos son "gente estupenda".

"Hablaré con líderes europeos dentro de poco", dijo Trump en su red Truth Social. "Son gente estupenda que quiere ver que se alcance un acuerdo", añadió el mandatario estadounidense.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte? Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión vitalicia IMSS: ¿Cuántos años son 850 semanas cotizadas, las necesarias para jubilarte?

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes. Foto: Adobe / Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

¿Desaparecen Becas Benito Juárez? Gobierno anuncia importante cambio en apoyos bienestar para estudiantes

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Visa americana: ¿Quiénes ya NO podrán evitar la entrevista consular desde septiembre de 2025?

Visa americana/ iStock/AndreaAstes

Visa de turista B1/B2: ¿Qué actividades están prohibidas en Estados Unidos aunque tengas visa?

Vuelos baratos/ iStock/

¿En qué temporada viajas? Estos son los meses ‘más baratos’ para volar en avión