Berlín. La primera de las reuniones virtuales entre líderes europeos con el presidente Ucrania, Volodímir Zelensky, comenzó este martes, convocada por el canciller alemán, Friedrich Merz, y antes de que estos representantes se citen a distancia con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En esta primera reunión virtual, además de Merz y Zelenski, participan desde las 12:00 GMT los líderes de Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, además de presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Está previsto, tras este primer encuentro en que los europeos coordinarán su posición sobre la guerra ruso-ucraniana, que Merz y Zelensky tengan otra cita virtual con Trump, antes de que el jefe del Gobierno germano y el líder del Ejecutivo ucraniano vuelvan a reunirse con los representantes europeos.

La Cancillería Federal ha anunciado que Merz y Zelensky ofrecerán unas declaraciones a la prensa sobre las 14:00 GMT al término de las reuniones, en las que los europeos buscan hacer valer sus posiciones ante Trump, que el viernes se reunirá en Alaska (EU) con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Por separado, poco antes de la conversación virtual que mantendrán sobre el fin de la guerra en Ucrania, el presidente Trump dijo que los líderes europeos son "gente estupenda".

"Hablaré con líderes europeos dentro de poco", dijo Trump en su red Truth Social. "Son gente estupenda que quiere ver que se alcance un acuerdo", añadió el mandatario estadounidense.

