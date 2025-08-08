Más Información
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a Alemania de "premiar el terrorismo de Hamas" por la decisión del canciller alemán, Friedrich Merz, de suspender hasta nuevo aviso las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse en la Franja de Gaza.
"En lugar de apoyar la guerra justa de Israel contra Hamas, que llevó a cabo el ataque más horrendo contra el pueblo judío desde el Holocausto, Alemania premia el terrorismo de Hamas con su embargo de armas a Israel", dijo la oficina del mandatario en un comunicado.
Netanyahu habló hoy con Merz para expresar su "decepción" por la decisión, detalla el mensaje, que llega después de que el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí aprobase esta madrugada un plan militar para ocupar la ciudad de Gaza.
sg/mcc