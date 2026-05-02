A partir de las 18:00 horas, habitantes de 22 comunidades aledañas a la Presa Endhó no pueden salir de sus casas debido a la presencia del mosquito culex, plaga que ha azotado la entidad desde hace décadas y suspende todas las actividades esenciales en tres municipios: Tepetitlán, Tezontepec de Aldama y Tula de Allende.

“No puedes estar fuera de la casa ya, es incontrolable. Los niños no pueden jugar, no pueden hacer nada. Estamos encarcelados, muchos niños ya se empiezan a enfermar de la tos, que la calentura… Ya no somos libres, empiezan a salir en el atardecer y salen por enjambres, es muy fuerte, en la punta de los árboles se hace como un remolino de mosquitos”, dice Noel Olguin Luna.

El subdelegado de San Juan Michimaloya, junto con más habitantes de Tula, han luchado por años para que autoridades estatales lleven a cabo un plan de saneamiento y restauración de la Presa Endhó, lugar donde se acumula lirio acuático y se produce este género de insectos.

Comienzo de la fumigación en la Presa Endhó por la presencia de mosquito Culex. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“Es una cárcel la casa, ya no podemos estar fuera porque encuentras un hervidero de mosquitos, es incontrolable. Si no traes cubrebocas se meten los mosquitos en la nariz, abres la boca y te los comes”, describe.

La plaga deja profundas picaduras, ronchas y alergias en la piel; y también ataca a animales domésticos y silvestres como conejos, pollos, borregos y caballos, cuyos cadáveres terminan en la presa y se suman a las aguas negras, contaminación por descargas orgánicas y agrícolas que presenta.

“No estamos de alborotadores, tenemos esta necesidad y confiamos en nuestras autoridades, pero sí queremos que volteen a vernos porque ya no podemos vivir así. Hay mucha enfermedad, hay cáncer, leucemia, alergias, enfermedades de todos los niveles, riñones y todo… La gente se está muriendo”, afirma.

Comienzo de la fumigación en la Presa Endhó por la presencia de mosquito Culex. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Los habitantes emplean repelentes, alcohol y mezclas de vaporub con limón para ayuntentarlos, pero nada funciona. Inclusive las acciones de fumigación por parte de autoridades parecen calmar a los mosquitos por pocos días y después regresan a todas las casas, negocios y parques de localidades como: Santa Ana, Julián Villagrán y El Retiro.

En enero, el gobierno federal anunció que se desarrollarán acciones específicas en el entorno de la Presa Endhó orientadas a la mejora de las condiciones ecológicas del cuerpo de agua. Este 1 de mayo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó el Plan Maestro de Saneamiento y Restauración, cuya primera fase es la fumigación con la aplicación de un herbicida cipermetrina al lirio acuático.

Mayela Godínez Alarcón, gerente de Planificación Hídrica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que la fumigación se llevará a cabo en calles, viviendas, comercios y espacios públicos con equipos de termo nebulización. Mientras que para eliminar las larvas en la presa, se utilizarán drones y en los próximos meses, embarcaciones y maquinaria con la intención extraer y tratar el lirio y así darle un nuevo uso.

Comienzo de la fumigación en la Presa Endhó por la presencia de mosquito Culex. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“Esta es una estrategia que viene acompañada de un tema científico, de investigaciones internacionales y nacionales. Participaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guadalajara, de Chapingo, del propio Politécnico Nacional. Hicimos un análisis muy específico para saber cómo deberíamos de atacar de manera permanente”, expresó.

Frente a la presa, la funcionaria informó que se destinaron alrededor de 80 millones de pesos en tratamientos y nueva maquinaria para también disminuir la contaminación y evitar desechar el lirio en tiraderos. Con esta estrategia, se planea beneficiar a 25 mil personas y construir espacios seguros para la comunidad y el turismo.

“La población nos dijo algo muy claro: ‘No basta con que tú vengas y me fumigues, tienes que ir también a la presa’. Hicimos un estudio muy grande para irnos justo a la raíz del problema y la raíz del problema es el lirio. La gente tiene la necesidad de disfrutar su zona, de su comunidad y es lo que hoy venimos a decirles: traemos un bienestar, que esperemos que juntos de la mano con todos los pobladores podamos lograr”, se comprometió.

De acuerdo con imágenes satelitales y análisis de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el lirio cubre 378 de las mil 264 hectáreas de la presa, por lo que las autoridades se mantienen positivas para terminar con la plaga que ha tomado control de pueblos enteros.

Comienzo de la fumigación en la Presa Endhó por la presencia de mosquito Culex. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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