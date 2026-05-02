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La presidenta hizo un llamado a reivindicar la grandeza de México, en el marco de los señalamientos de Estados Unidos al gobernador y la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua.

Durante la Asamblea Informativa sobre la en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería en Palenque, Chiapas, Sheinbaum Pardo pidió a las y los jóvenes estudiantes poner "la técnica al servicio de la patria".

"Llegó la hora del pueblo y llegó la hora de la patria, llegó la cuarta transformación de la vida pública de México. Y estamos recuperando la gloria y la dignidad de México porque México es mucha pieza. Hay países que pueden ser potencia económica, pueden ser potencia militar, sí, pero la grandeza cultural de México no la tiene nadie, por eso la canción de 'Como México no ha dos'.

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Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Chiapas este 2 de mayo (02/05/2026). Foto: Especial
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"El orgullo de ser mexicanos es algo extraordinario y siempre hay que estar orgullosos, saber de dónde venimos. Sea que en nuestra sangre corra sangre de un origen indígena, sea que hay mestizos, sea que ayer un extranjero se hizo mexicano por nacionalidad, todas las mexicanas y mexicanos debemos reivindicar la grandeza cultural de México (...)", expresó.

Agregó que "se nos debe quedar grabado en la mente y en el corazón que las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza".

"Nunca se nos olvide que ser mexicano es amar a la familia, tener los valores de nuestras culturas originarias, el dinero no lo es todo (...). ¿Saben que los hace sentir orgullosos? La técnica al servicio de la patria, eso es lo que nos hace sentir orgullosos", añadió.

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"La soberanía no se negocia", dice Mario Delgado

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Chiapas este 2 de mayo (02/05/2026). Foto: Especial
Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Chiapas este 2 de mayo (02/05/2026). Foto: Especial

En el marco de los señalamientos de Estados Unidos al gobernador Rubén Rocha, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, declaró que "la soberanía no se negocia, se defiende desde la educación que forma a quienes habrán de levantar la República".

Al respaldar a la Presidenta, agregó Delgado que "la respuesta es la unidad nacional" y "la patria se defiende".

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció a la Mandataria federal por el apoyo para su estado.

Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), agradeció las becas y destacó la justicia para las y los estudiantes, así como las oportunidades que se dan en educación que generan soluciones en innovación.

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El director del Instituto Politécnico Nacional convocó en el evento a realizar un huélum, porra emblemática de la institución, pero con el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum al final.

Inmediatamente, la titular del Ejecutivo federal rechazó está petición con las manos y participó en la porra original.

"Me piden un huélum, Presidenta. Y yo quisiera que los estudiantes se pusieran de pie a hacer un huélum que dijera: 'Claudia Sheinbaum'", pronunció Reyes Sandoval.

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nro/bmc

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