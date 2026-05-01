Pachuca.- “Esto es un infierno”, acusan vecinos de los pueblos ribereños de la presa Endhó, ubicada en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, quienes denunciaron un incremento en la plaga del mosquito Culex, que genera nubes de insectos que atacan a humanos y animales.

Al grito de “solución o explosión”, los pobladores de la localidad de Pedro María Anaya, en el municipio de Tepetitlán, sostuvieron una reunión con el delegado y habitantes de distintas comunidades ribereñas para denunciar que es imposible ya vivir en esta situación, ya que durante todo el día las nubes de moscos provocan picaduras en personas y animales, algunos de los cuales ya presentan afectaciones graves, incluso pérdida de la vista.

Ante ello, amagaron con hacer explotar la cortina de la presa Endhó, al advertir que este problema tiene años sin que los gobiernos, tanto municipal como federal, lo atiendan de fondo, pues únicamente realizan acciones que no generan una solución al lirio acuático, donde se reproducen los mosquitos.

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pobladores de zona ribereña a la presa Endhó amagan con explotar la cortina ante plaga del mosco Culex. (Foto: especial)

Lamentaron que, aun con las denuncias y evidencias de cómo esta plaga ha afectado la salud de la población, sobre todo de adultos mayores, niños y animales, no se haya logrado una solución y, por el contrario, cada día el lirio invade más el espejo de agua de la presa.

De esta manera, los pobladores han sostenido diversas reuniones en las que alistan acciones para exigir al gobierno federal que atienda el problema, ya que las máquinas trituradoras enviadas no han sido funcionales, pues no operan en los turnos convenidos o se encuentran descompuestas.

La trituración del lirio acuático no ha sido suficiente; además, señalaron que tampoco se ha cumplido con la entrega de insumos para fumigar los hogares, así como líquido, mosquiteros y pabellones que les permitan protegerse de la plaga. Indicaron que incluso animales de traspatio han muerto a causa de las picaduras de los moscos.

Los habitamtes advirtieron que han tenido que utilizar insecticidas y químicos que les han provocado problemas en la piel y en la garganta. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

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También advirtieron que han tenido que utilizar insecticidas y químicos que les han provocado problemas en la piel, en la garganta e incluso padecimientos más graves, sin recibir apoyo de ninguna instancia.

La presa Endhó se ubica en la región de Tula y recibe aguas residuales del Valle de México, lo que favorece la proliferación del lirio acuático, planta donde anida el mosquito Culex. Además de esta plaga, señalaron que la contaminación aumenta cada día, por lo que calificaron su situación como vivir en un infierno.

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