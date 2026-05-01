Monterrey. - Un accidente vial en el que se vio involucrada una unidad oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó como saldo al menos cuatro elementos lesionados la mañana de este viernes en la zona poniente de la ciudad.

El percance se registró sobre la avenida Paseo de los Leones, a la altura de la colonia Bosques de las Cumbres, en el cruce con Barcelona.

De acuerdo con información de Protección Estatal, en el vehículo viajaban seis militares que, tras el impacto, cuatro de ellos salieron proyectados hacia la carpeta asfáltica, por lo que resultaron con diversas lesiones.

Los afectados fueron trasladados al Hospital Militar para recibir atención médica, mientras que los otros dos ocupantes fueron llevados únicamente para valoración.

Lee también Matan a regidor de MC en Talpa de Allende

Se informó que una camioneta tipo pick up circulaba en dirección al poniente cuando el conductor habría perdido el control, presuntamente debido a las condiciones del pavimento mojado y la velocidad, lo que provocó que el vehículo derrapara e impactara contra un muro de contención.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil estatal, personal de la Sedena, así como autoridades de la Fiscalía y de Movilidad de Monterrey, quienes quedaron a cargo de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades informaron que no se reportan riesgos adicionales en la zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl