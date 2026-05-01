Marco Antonio Franco Palomera, regidor de Movimiento Ciudadano (MC) en el Ayuntamiento de Talpa de Allende, Jalisco, fue asesinado la mañana de ayer en ese municipio.

El coordinador estratégico de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, informó que el ataque ocurrió en la calle 5 de Febrero, en la colonia San Rafael, en la cabecera municipal.

Policías de Talpa de Allende localizaron el cadáver del regidor después de escuchar detonaciones de arma de fuego durante su patrullaje y dedicarse a buscar de dónde provenían los disparos; al transitar por la calle 5 de Febrero vieron el cuerpo de un hombre tirado y sin vida; dieron aviso al Ministerio Público tras resguardar la escena.

A través de sus redes sociales la presidenta de MC en Jalisco, Mirza Flores, lamentó lo ocurrido y expresó su confianza en que las autoridades resuelvan este homicidio. “En Movimiento Ciudadano condenamos la violencia y velamos por el esclarecimiento de los hechos. Confiamos en que las autoridades correspondientes harán justicia”.

La fiscalía del estado abrió la carpeta de investigación.