Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso

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Cuauhtémoc.- En la se alistan detalles previos a la inauguración del Tren Felipe Ángeles, en su ramal Buenavista-AIFA, donde un grupo de técnicos revisa los torniquetes de acceso a los andenes para realizar configuraciones.

Fueron instalados cinco torniquetes para la entrada a la terminal de Buenavista, que será el punto de partida a partir de este domingo 26 de abril para que los viajeros lleguen al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un tiempo estimado de 45 minutos, y quienes podrán usar la tarjeta de Movilidad Integrada para ingresar.

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En el Andén A se ve uno de los 10 trenes destinados por el gobierno federal para el traslado de pasajeros, a través del nuevo ramal Lechería-AIFA, el cual consta de 23 kilómetros de doble vía electrificada.

Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL
Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

La señalética del tren que será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), también ya fue instalada en la zona de los andenes de la terminal de Buenavista, situada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

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Los andenes del tren Felipe Ángeles, en su ramal Buenavista-Cuautitlán, y que todavía cuenta con los logotipos del Tren Suburbano, recientemente adquirido en su totalidad por el gobierno federal, son divididos del nuevo ramal con cadenas y con tres letreros con la leyenda “No Pase”.

Mientras que en las estaciones Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería, los usuarios siguen viendo pasar el nuevo tren con destino al AIFA, que sigue en pruebas de rodamiento a un día de que sea inaugurado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL
Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

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afcl

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