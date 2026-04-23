Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), informó que el Tren Felipe Ángeles tendrá un costo de 45 pesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Mientras que a trayectos de tramos cortos costará 11 pesos con 50 centavos durante su primer mes de operación.

“Estamos terminando de revisar las tarifas, lo que sí les podemos garantizar es que van a ser más baratas que todos los medios tradicionales de transporte. Y este periodo promocional, lo que queremos hacer es que primero la gente venga a conocerlo, que traiga a sus familias, que lo vengan a ver, es una obra magnífica”, afirmó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 23 de abril, señaló que los tramos cortos mantendrá la tarifa de 11 pesos con 50 centavos, mientras que para los tramos largos es de 26 pesos con 50 centavos.

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“Vamos a explicar con mayor detalle el domingo, que durante el primer mes de operación del tren al Aeropuerto Felipe Ángeles, vamos a tener una tarifa promocional para los sitios intermedios, para ser solamente de 11 pesos con 50 centavos y para el trayecto completo hasta el Felipe Ángeles va a ser de 45 pesos”, señaló.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que pasado el primer mes de operación tras su inauguración el próximo domingo 26 de abril, se darán a conocer las nuevas tarifas, las cuales, serán más accesibles que cualquier medio tradicional.

Al preguntarle si la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (TUMI) podrá utilizarse en este medio de transporte, dada su conectividad con la estación Buenavista de la línea B del metro, el funcionario explicó que próximamente se podrán utilizar ambas tarjetas para pagar la tarifa correspondiente.

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“Hoy en día no está con la tarjeta, la TUMI, que es la tarjeta integrada, pero vamos a tener los sistemas para que puedan utilizar ambas tarjetas y puedan utilizar también la tarjeta del metro, del Interurbano, en este sistema. Entonces sí, vamos a hacerlo compatible”, dijo.

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