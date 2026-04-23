La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como positiva la visita del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, tras sostener encuentros con autoridades, víctimas y organizaciones en el país, y coincidió sobre que no debe politizarse el tema de desaparecidos.

La Mandataria federal destacó que el funcionario internacional tuvo un acercamiento amplio a distintas problemáticas, más allá del tema de desapariciones.

“Vino a revisar varios temas… habló con víctimas de desapariciones y de otras víctimas”, explicó, al señalar que también se reunió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

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Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: X @Claudiashein

Sheinbaum subrayó que Türk “quedó muy sorprendido” por los mecanismos de consulta a comunidades indígenas y por las políticas públicas en la materia, incluyendo reformas constitucionales y presupuestos destinados a estos sectores.

Sobre el fenómeno de las desapariciones, la presidenta coincidió con el posicionamiento del Alto Comisionado al señalar que no debe politizarse.

"No es un tema de debate político, es un tema de atención a las víctimas”, afirmó, al recalcar que se trata de un delito que requiere atención prioritaria.

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Informó que se acordó fortalecer la colaboración con la ONU en distintos rubros, como la protección de activistas, pueblos indígenas y la atención a desapariciones.

Indicó que, a través de la representación del organismo en México, se abrirán canales de cooperación en materia de derechos humanos.

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