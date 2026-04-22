Cerca de las 09:32 horas llegó a Palacio Nacional el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A su llegada al recinto histórico, Turk fue recibido por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Momentos después arribó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que a las 10:00 horas recibiría al Alto Comisionado de la ONU.

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Sheinbaum recibe a Alto Comisionado de la ONU en Palacio Nacional (22/04/2026). Foto: Especial

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguró que la reunión que sostuvo el lunes con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue positiva.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 21 de abril en Palacio Nacional, Rodríguez comentó que a Turk se le expuso el “gran sistema” de derechos humanos en nuestro país.

“El resultado fue positivo; fue un diálogo respetuoso (...). Hablamos, digamos, de todos los temas, y hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas (...). Le manifestamos la convicción de seguir trabajando en coordinación con todos los organismos de derechos humanos que pertenecen a Naciones Unidas”, dijo.

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“Hablamos también sobre protocolos que tenemos en materia, por ejemplo de los derechos a la libre manifestación de las ideas en la calle. En fin, hablamos de diversos temas, no solamente del tema de búsqueda (...)”, añadió la titular de la Segob.

Refirió que de la ONU también escucharon los comentarios respecto del trabajo que se lleva a cabo en México y con relación a otras historias de otros países: “Pero estuvo estuvo atento y muy receptivo, y nosotros también a sus palabras”.

Rosa Icela Rodríguez sostuvo el rechazo del gobierno de México al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU: “Ahí no hubo así como un tema, pero nosotros manifestamos la posición que hemos manifestado públicamente, de colaborar ampliamente con todos los organismos de Naciones Unidas.

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