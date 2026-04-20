La organización Amnistía Internacional informó que tras reunirse ayer con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, colectivos de búsqueda realizaron la entrega de una carta colectiva en la que pidieron reconocer una crisis de desapariciones en México que podría considerarse crimen de lesa humanidad.

En la misiva, signada por 104 colectivos y 78 ONG, exhortaron a Türk a pronunciarse a favor del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas.

“Un pronunciamiento de su parte fortalecería la autoridad de la Convención y enviaría un mensaje inequívoco sobre la integridad del sistema universal y de la indivisibilidad de los esfuerzos de la ONU para erradicar esta práctica en México y a nivel global”, coincidieron.

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Ante su próxima reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los colectivos solicitaron cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para que México realice investigaciones exhaustivas de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.

Además, pidieron un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que brindan acompañamiento.

Entre sus peticiones, también llamaron a que el Alto Comisionado inste al Estado mexicano a orientar sus políticas de atención con las recomendaciones realizadas reiteradamente por el CED y otros comités.

Integrantes del colectivo Hasta Encontrarles, formado por familiares de personas desaparecidas, realizaron la mañana del domingo 12 de abril de 2026 la "Cascarita Para No Olvidar" en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

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De acuerdo con los firmantes, el informe del Comité representa una esperanza y una oportunidad para las familias de las más de 132 mil personas desaparecidas en México, para localizar a sus seres queridos e identificar más de 70 mil restos de personas fallecidas, así como llevar a los responsables ante la justicia y “poner fin a la crisis de desapariciones”.

Por ello, pidieron a Volker Türk respaldar, explícitamente y de forma pública, la decisión del Comité como un aporte para el proceso en México y como una oportunidad para las víctimas, el gobierno mexicano y la sociedad en conjunto.

El pronunciamiento fue signado por asociaciones como Amnistía Internacional, Artículo 19, Asylum Access México, Casa Kotán, Consultora Solidaria, Impunidad Cero, Mano solidaria, Tejiendo Redes Infancia, Unidos por la Paz, entre otros.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Velázquez, se reunió con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk. Foto: Especial

Segob se reúne con el Alto Comisionado de la ONU

Este lunes, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con el Alto Comisionado de la ONU, en un encuentro donde reiteró “el firme compromiso del Gobierno de México con los derechos humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública”.

De acuerdo con la secretaria de Gobernación, coincidieron en que la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Sistema de Naciones Unidas en México amplía las capacidades de las autoridades para alcanzar la verdad, justicia y reparación.

La titular de la Segob indicó el pasado viernes que al Alto Comisionado le presentarían avances en el tema de las desapariciones de personas en México.

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En la conferencia mañanera del 17 de abril en Palacio Nacional, en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación reiteró el rechazo del Gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

“Estamos listos para escucharlos. Claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido, no solamente en materia de desaparecidos; no sé si siquiera se aborde el tema del CED, no necesariamente”, dijo al destacar el respeto a los derechos humanos.

“Una cosa es el contenido de un documento. O sea, no estamos a favor de las conclusiones de ese documento, seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento, eso no cambia, nunca ha cambiado”, dijo.

Además, Rodríguez reiteró que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está abierta a seguir trabajando de la mano con los organismos internacionales y colabora con el Alto Comisionado en temas de desapariciones.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Velázquez, se reunió con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk. Foto: Especial

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