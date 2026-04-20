La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que pedirá a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación (Segob), que informe sobre los más de mil restos humanos que se encontraron entre limites de la alcaldía Tláhuac y Chalco, Edomex, la semana pasada, y afirmó que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) está acompañando a los colectivos de personas buscadoras.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que la Segob ya se ha acercado a estos colectivos para dar respuesta a sus peticiones.

"Vamos a pedirle a la secretaria de Gobernación que lo informe. La Comisión de Búsqueda está en contacto con ellos y también las instituciones del estado de México y de la Ciudad de México. Le pedimos a Rosa Isela que lo pueden informar”, dijo

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“Presidenta, en este mismo tema, ¿qué mensaje queda justamente para las familias buscadoras que se hagan este tipo de hallazgos en lugares tan transitados, tan alejados, pero a la vez tan transitado? Es una zona de conexión justamente entre el estado de México y la Ciudad de México, ¿qué mensajería diría usted

“Primero sería bueno que se diera toda la información por parte de la Secretaría de Gobernación y hay acompañamiento. Todos los colectivos saben que tienen acompañamiento con la Secretaría de Gobernación, con la Comisión Nacional de Búsqueda, o en su caso con la comisión de búsqueda estatales y con la Fiscalía General de la República. Entonces hay acompañamiento y la idea es que siempre haya acompañamiento y algunos temas que estamos trabajando también con las reformas que se hicieron a la Ley, que también vamos a ir informando poco a poco a través de la Secretaría de Gobernación“, respondió.

La semana pasada, colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron una “emergencia forense” en la zona de las lagunas de La Habana, en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio mexiquense de Chalco, luego de que durante nueve jornadas de búsqueda se localizaran al menos mil 76 restos y fragmentos óseos y pidieron que se amplíen las jornadas de búsqueda y haya transparencia sobre los hallazgos.

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