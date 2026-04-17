Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, presentarán avances en el tema de las desapariciones de personas en México, ante su visita a México la próxima semana.

En la conferencia mañanera de este viernes 17 de abril en Palacio Nacional, en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación reiteró el rechazo del Gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

“Estamos listos para escucharlos. Claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido, no solamente en materia de desaparecidos; no sé si siquiera se aborde el tema del CED, no necesariamente”, dijo al destacar el respeto a los derechos humanos.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional (17/04/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

En el Salón Tesorería, la encargada de la política interna del país mencionó que “no sabemos cuál sea el interés que tenga con respecto a México”. Expuso obligaciones, después de que se reforzó la Ley para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, como la alerta nacional.

“Una cosa es el contenido de un documento.O sea, no estamos a favor de las conclusiones de ese documento, seguimos estando en contra de las conclusiones de ese documento, eso no cambia, nunca ha cambiado”, dijo.

Además, Rodríguez reiteró que la administración de la presidenta Claudia Seinbaum está abierta a seguir trabajando de la mano con los organismos internacionales y colabora con el Alto Comisionado en temas de desapariciones.

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Se revisa la agenda para un posible encuentro entre la presidenta Sheinbaum y Volker Turk.

“Estamos en la disposición de recibirlo, igual que recibirá seguramente a colectivos (...). Nosotros estamos preparados para cualquier reunión”, mencionó la secretaria de Gobernación.

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