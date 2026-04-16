Colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron una “emergencia forense” en la zona de las lagunas de La Habana, en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio mexiquense de Chalco, luego de que durante nueve jornadas de búsqueda se localizaran al menos mil 76 restos y fragmentos óseos y pidieron que se amplíen las jornadas de búsqueda y haya transparencia sobre los hallazgos.

A través de un pronunciamiento dirigido a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján; al responsable de la Fiscalía de Desaparición Forzada; a la Comisión de Búsqueda local y al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, organizaciones como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles Ciudad de México, Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Voces de la Ausencia y Lirios Buscadores Izcalli expresaron su preocupación por la magnitud de los hallazgos.

De acuerdo con el documento difundido este 16 de abril, en su cuenta de X, las labores iniciaron como una jornada de búsqueda por patrones en esa zona lacustre, pero con el paso de los días derivaron en un hallazgo masivo de restos humanos. Según el recuento presentado por las familias, la recuperación de fragmentos aumentó de manera sostenida entre el 7 y el 16 de abril.

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Colectivos hallan más de mil restos óseos en dos semanas en la zona del Lago de Chalco-Tláhuac. (Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)

El desglose presentado por los colectivos señala que el 7 de abril fueron localizados 49 restos; el día 8, 29; el 9, 51; el 10, 90; el 11, 106; el 13, 132; el 14, 149; el 15, 215; y finalmente el 16 de abril se contabilizaron 255 restos y fragmentos, para un total acumulado de mil 76 indicios óseos.

Las familias señalaron que la ubicación del sitio y las condiciones del terreno no deben representar un argumento para retrasar las investigaciones, y advirtieron que el volumen del hallazgo podría evidenciar un problema forense de mayor dimensión en la zona suroriente del Valle de México.

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Colectivos denuncian emergencia forense en Lago de Chalco-Tláhuac. (Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL)

Ante este panorama, los colectivos exigieron a las autoridades la ampliación inmediata de las jornadas de búsqueda, con más personal especializado, recursos técnicos y acompañamiento pericial para el procesamiento adecuado del lugar.

También solicitaron la implementación de un protocolo transparente de identificación forense, con el objetivo de evitar la revictimización de las familias y garantizar que cada fragmento sea analizado de manera digna para su eventual identificación.

Entre las demandas, pidieron además mayor seguridad en el perímetro para proteger a las familias buscadoras que permanecen en la zona, así como la creación de un mecanismo de información directa que permita conocer de manera constante los avances de los peritajes.

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