Este jueves, diputados locales propusieron crear el Día del Chinampero y el Día de la Ciudad Autoconstruida.

La diputada del PVEM Rebeca Peralta presentó una iniciativa para establecer el 30 de noviembre de cada año como el "Día del Chinampero en la Ciudad de México", a fin de reconocer, visibilizar y preservar el sistema chinampero como patrimonio cultural, ambiental y productivo, así como la labor histórica de las comunidades que lo mantienen vivo.

Detalló que esta iniciativa no busca únicamente poner una fecha en el calendario, sino que busca nombrar, porque al hacerlo se reconoce y se asume una responsabilidad.

La iniciativa busca reconocer, visibilizar y preservar el sistema chinampero como patrimonio cultural, ambiental y productivo. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

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“El 30 de noviembre como Día del Chinampero y la Chinampera en la Ciudad de México no es un gesto vacío, es un acto de justicia histórica, es decirle a quienes han estado invisibilizados durante demasiado tiempo que importan, porque las chinampas no son un vestigio del pasado, son una solución vigente, un sistema agrícola que no depende de agroquímicos pesados, que gota a gota del agua produce alimento fresco en el corazón de una de las ciudades más grandes del mundo, un sistema que incluso hoy nos da lecciones sobre cómo enfrentar el cambio climático sin haber tenido que nombrarlo así durante siglos”, comentó al presentar su iniciativa.

En tanto, el legislador de Morena Paulo García propuso que el 6 de septiembre sea reconocido como el ‘Día de la Ciudad Autoconstruida’ en reconocimiento a la labor social de colectivos, organizaciones y ciudadanos que han hecho crecer la Ciudad a partir de su trabajo y organización.

“¿Por qué proponemos el 6 de septiembre en específico? Con el propósito de hacer un homenaje a la colonia que quizá sea la colonia paradigma, la colonia que simboliza la ciudad autoconstruida, que es el Pedregal de Santo Domingo, ese espacio que está cerca de Ciudad Universitaria y que en los primeros 15 días de septiembre de 1971, 10 mil familias llegaron y a través de las famosas faenas, que hoy un gran privilegio es todavía poder escuchar y platicar con personas que les tocó vivir en carne propia este proceso, manzana por manzana se organizaban las familias, trazaban los lotes, delimitaban las calles, abrían zanjas para trazar un drenaje, para construir un drenaje provisional, construir también instalación eléctrica artesanal, y hoy Pedregal de Santo Domingo es una colonia de casi 110 mil habitantes que da cuenta de cómo se ha transformado nuestra Ciudad a lo largo de la historia”, expuso desde tribuna el legislador.

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Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión de Normatividad para su análisis y posible dictaminación.

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