Cuautitlán Izcalli, Méx.- Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México bloquean el paso en la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, a dos días de haber declarado paro de actividades al no ver soluciones en materia de seguridad y movilidad.

"¿Cómo voy a estudiar, si no puedo llegar?”, protestan al exterior del Campo 4, ubicado en el pueblo de San Sebastián Xhala, al referirse a las condiciones de las vialidades, que aseguran les impiden llegar a tiempo a sus clases.

Además, exigen la destitución del director del plantel, David Quintanar Guerrero, pues refieren que no ha actuado para resolver las problemáticas al interior y exterior del plantel.

Exigen la destitución del director del plantel, David Quintanar Guerrero. Foto: Arturo Contreras / EL UNIVERSAL

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Los más de 100 alumnos exigen la rehabilitación de vialidades como la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, Jiménez Gallardo y México-Querétaro y agregaron que les prometieron un sendero seguro que no se ha materializado.

Con llantas y troncos, así como con sus cuerpos, bloquean el paso en la Cuautitlán-Teoloyucan y Jiménez Gallardo, señalando a los automovilistas que no se retirarán hasta que llegue el director a atenderlos.

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