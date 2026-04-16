Ecatepec, Méx.-En la parte alta de Tulpetlac, una de las zonas con más incidencia delictiva de Ecatepec, se puso en funcionamiento el Operativo “Paradero Seguro”, con el que las autoridades de los tres niveles de gobierno pretenden inhibir la comisión de ilícitos en paradas de transporte público.

“Desde las cinco de la mañana están nuestros policías con presencia a pie tierra en zonas de la parte alta, es una responsabilidad con la gente y los ciudadanos que salen todos los días a trabajar, en la región de Tulpetlac, ya hay tres turnos y hay todo tipo de operativos en zonas donde estén paraderos y la gente se sienta insegura, ahí vamos a estar”, explicó la alcaldesa, Azucena Cisneros al supervisar el arranque del dispositivo en la avenida Acueducto.

En el despliegue operativo participaron elementos de Tránsito, Prevención del Delito, sector 5, Policía Metropolitana, Unidad Canina y Grupo de Operaciones Especiales, con respaldo de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lee también Detienen a dos más por robo a casa habitación en GAM; se disfrazaban de barrenderos

La presencia policial se realizará de manera permanente. Fotos: Especiales.

El comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Luis Alberto Taylor González, explicó que la presencia policial de corporaciones de los tres niveles de gobierno se realizará de manera permanente por regiones de acuerdo al semáforo delictivo para inhibir la comisión de ilícitos.

“El operativo consta de 10 células distribuidas en colonias de Tulpetlac hasta las partes altas, con la presencia de uniformados que se encargarán de garantizar la seguridad de los ciudadanos al momento de la espera del transporte para dirigirse a sus labores”, detalló el capitán de Marina.

Desde las cinco horas arrancó el operativo simultáneo en paradas de transporte público de las colonias Almárcigo Sur y Norte, El Ostor y La Presa, donde los uniformados realizaron patrullajes y recorridos pie tierra para prevenir situaciones de riesgo a transeúntes, conductores y pasajeros.

Lee también Fiscalía del Edomex inicia investigación por posible maltrato animal en Tecámac; exalcaldesa reconoce orden de sacrificar a 10 mil perros

Uniformados realizaron patrullajes y recorridos pie tierra para prevenir situaciones de riesgo a transeúntes, conductores y pasajeros. Fotos: Especiales.

En la parada de la avenida Chiapas y Amatepec, en la colonia Ampliación Tulpetlac, transeúntes y pasajeros reconocieron la presencia policial en la zona. “Que bueno que hagan los operativos para que los usuarios estemos más tranquilos, esperemos que sean más frecuentes, porque a veces nos sentimos vulnerables, señaló Luis Cerecedo, vecino de Ampliación Tulpetlac.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr