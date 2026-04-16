Tras el video viral en el que Mariela Gutiérrez, senadora de Morena, es acusada de ordenar el sacrificio de miles de animales durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México, por funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre el inicio de una investigación de oficio por los posibles delitos relacionados con el maltrato animal.

Estos delitos están previstos en el artículo 235 Bis y sancionan a quien cause la muerte no inmediata, utilizando cualquier medio que prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, agravado por el artículo 235 Ter del Código Penal del Estado de México.

Sanción que aumenta cuando el delito es cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales y que de acuerdo con el código Penal del Estado de México, los responsables podrían alcanzar una pena de hasta 6 años de prisión.

Lee también Activista exige al Senado separar a Mariela Gutiérrez de su escaño; exalcaldesa reconoce haber sacrificado a 10 mil perros en Tecámac

La fiscalía dio a conocer a través de X, que dicha investigación se da en relación "al material difundido en redes sociales y medios de comunicación en donde se realizan manifestaciones sobre presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos" en el municipio de Tecámac.

Con relación al material difundido en redes sociales y medios de comunicación en donde se realizan manifestaciones sobre presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos ocurrios en el municipio de #Tecámac, #EdoMéx, la #FiscalíaEdoMéx dio inicio a una investigación de… pic.twitter.com/uqFnRK4ndr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 16, 2026

Exalcaldesa de Tecámac reconoce que 10 mil perros fueron sacrificados durante su gestión

La senadora Mariela Gutiérrez aseguró en conferencia de prensa que 10 mil perros en situación de calle fueron sacrificados durante su mandato debido a que se enfrentaron a nivel nacional a una crisis de abandono y reproducción de animales.

A su vez mencionó que el sacrificio de los perros fue conforme a las normas oficiales mexicanas y porque diversas personas habían sido violentadas por los animales. Dijo que tiene documentadas estas agresiones en expedientes del Centro de Bienestar Animal durante su gestión.

Lee también Senado recibe a diplomáticos de la Unión Europea; relación con México "se sostiene de principios compartidos", Laura Itzel

"Tengo fotografías que me enviaba la propia ciudadanía. Mi comunicación con la gente que goberné en Tecámac, mis conciudadanos, siempre fue muy abierta, siempre fue muy derecha. Y ellos me tenían la confianza, “venga por este perro”.

En la misma línea explicó que las fotos que tiene como evidencia no las llevó a la conferencia para resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Es importante mencionar que dicho Centro de Control y Bienestar Animal de Tecámac fue clausurado en octubre de 2025 de manera temporal por irregularidades en las condiciones generales del lugar y en el manejo de los animales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/apr