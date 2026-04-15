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La senadora por Morena, Mariela Gutiérrez, reconoció y justificó que durante sus dos periodos de gobierno en Tecámac (2019-2024), Estado de México, fueron sacrificados más de 10 mil perros y gatos, los cuales aseguró se hicieron apegados a la ley, y con los protocolos y normas oficiales.
Después de que un video se hizo viral en redes sociales donde la entonces alcaldesa mantiene una discusión con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México y dijo que los sacrificios fueron llevados a cabo a perros en situación de calle o que atacaron a vecinos.
Indicó que no se trata de un tema de buenos contra malos y argumentó que nuestro país enfrenta una crisis de abandono masivo, reproducción sin control y de animales enfermos y agresivos, lo que, dijo, obliga tomar “decisiones difíciles”.
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Gutiérrez aseguró que las cifras presentadas en el video fueron sacadas de contexto y resaltó que cada acción que se tomó fue bajo el principio de reducir el sufrimiento y proteger a la población animal.
Pidió no convertir un tema complejo en un juicio simplista y terminó reconociendo que fueron más de 10 mil los canes sacrificados, argumentando que algunos estaban ya desahuciados y otros habían mordido o violentado a la gente.
Subrayó que no hubo indiferencia ni crueldad, pero señaló que tuvo que tomar decisiones apegadas a la ley, buscando el menor daño posible.
Por último, presentó una tabla donde, entre otras cosas, se expone el número de rescates, donaciones y esterilizaciones, pero también la cantidad de perros a los que se les práctico la eutanasia, alcanzando los 10 mil 962.
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