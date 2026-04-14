La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno abrió un expediente al titular del Sistema Público de Radiodifusión (SPR), Jenaro Villamil, y el director de Infodemia, Miguel Ángel Elorza, debido a posibles faltas administrativas.

Así lo anunció el periodista Ignacio Gómez Villaseñor a través de su cuenta de X. "@BuenGobierno_mx ha abierto oficialmente un expediente contra Miguel Ángel Elorza (@infodemiaMex) y Jenaro Villamil (@SPRMexico) por calificar como falsas mis investigaciones sin ninguna metodología y pese a que existe información OFICIAL que sustentan los hechos que expuse".

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que interpuso tres denuncias, dos ante dicha dependencia a cargo de Raquel Buenrostro, y contra Villamil y Elorza; y otra en la Fiscalía General de la República (FGR) por ejercicio ilícito del servicio público y peculado en contra de Jenaro Villamil.

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Denuncia admitida

En 2025, Gómez Villaseñor dio a conocer diferentes ciberataques a escuelas públicas de México. "Ciberdelincuentes estaban filtrando los datos de millones de estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, la SEP salió a decir que era 'falso' y su única metodología es 'acercarse a la fuente'. Un mes después se publicó el Plan Nacional de Ciberseguridad, donde se documentan los ataques, se reconocía el problema".

Califica como positivo el que se haya aceptado su denuncia, desconoce qué vaya a ocurrir, pero espera que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno haga las investigaciones correspondientes con el fin de que se deje de estigmatizar el oficio periodístico.

En su denuncia, indica que se señala como falsas sus publicaciones, pero no se muestra alguna investigación o metodología que arrojara esta conclusión.

➡️ | ABREN EXPEDIENTE CONTRA VILLAMIL (SPR) Y ELORZA (INFODEMIA)@BuenGobierno_mx ha abierto oficialmente un expediente contra Miguel Ángel Elorza (@infodemiaMex) y Jenaro Villamil (@SPRMexico) por calificar como falsas mis investigaciones sin ninguna metodología y pese a que… pic.twitter.com/fVf9NxON1j — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) April 14, 2026

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Más allá de buscar alguna disculpa pública o renuncia, busca sentar un precedente para las y los demás periodistas, debido a que la credibilidad del periodista es importante. "No me interesa, lo único que quiero es que este espacio (Infodemia) deje de funcionar, porque considero que es peligroso y contribuyen a la violencia contra la prensa".

Agregó que existe un cuarto recurso legal, un juicio de amparo, contra el Sistema Público de Radiodifusión y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el cual, por el fallo de un juez federal, Infodemia no puede mencionarlo en ninguno de sus espacios.

"El fact-cheking no creo que sea un ejercicio que pueda llevar a cabo ningún gobierno", concluyó.

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