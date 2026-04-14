A cinco meses de haberse casado, el pasado 24 de marzo, Febe Rojas murió, presuntamente, por una intoxicación con gas en el departamento en el que vivía con su esposo Felipe “N”, sin embargo, de acuerdo con su hermana Axa, quien la reconoció, su cuerpo presentaba signos de violencia y antes había llamado a sus padres para avisar que lo iba a dejar. “Ya no aguanto más”, les dijo.

Pese a esto, las autoridades de Cuajimalpa, en la Ciudad de México, clasificaron el delito como homicidio doloso por lo que su familia exige que se investigue como feminicidio y se les otorguen medidas de protección porque temen represalias del presunto asesino, la congregación cristiana-evangélica a la que asistía y Efraín “N”, un funcionario de la alcaldía.

Febe Rojas, de 28 años, era egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente, trabajó en Kadima, un centro de atención para personas con necesidades especiales y discapacidad donde conoció a Felipe “N”. Tras dos meses de noviazgo, Febe y Felipe se casaron.

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Axa exige justicia por su hermana Febe Rojas, presunta víctima de feminicidio el 24 de marzo del 2026. Foto: Especial

Axa relató a EL UNIVERSAL que su hermana se cambió de Arquitectura a Pedagogía porque tenía la necesidad de apoyar a los demás. “Sentía que podía hacer más en la educación básica, con familias que lo necesitaran. Era muy talentosa para todo lo creativo, le gustaba la fotografía, la escultura, la danza, desde ballet y hawaiano”, expresó.

Meses antes Febe habló para pedir ayuda a sus padres: “Vengan por mí para que me pueda ir con ustedes”, pero tras ser convencida por su pareja se quedó con él y le aseguró a su familia que todo había sido un malentendido.

Axa describió a Felipe “N” como un sujeto grosero. “Sólo lo conocí el día de su boda. No dejó que mi hermana y yo disfrutáramos de ese momento. Nos estábamos haciendo fotos y sólo dijo: ‘suficiente, siguiente’”, contó. Este y otros momentos con el esposo de Febe, alertaron a la familia sobre el cambio de comportamiento de la joven pedagoga.

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Axa exige justicia por su hermana Febe Rojas, presunta víctima de feminicidio el 24 de marzo del 2026. Foto: Especial

“Recibimos una llamada y nos informaron que mi hermana tuvo un percance en el baño y que se encontraba muy grave, pero cuando llegué estaba muerta. El forense me pidió reconocer a mi hermana y me doy cuenta que fue asesinada, no había sido un accidente”, aseguró a este diario.

De acuerdo al relato de Axa, un policía le mostró cómo habían localizado a Febe: estaba en el piso del baño, con los ojos cerrados y cubierta con una cobija. Fue durante el peritaje que la joven vio moretones en el cuerpo de su hermana. “Tenía lesiones con sangre”, ¿cómo si se supone que fue una muerte por intoxicación con gas y murió por congestión visceral generalizada?”, cuestionó.

Según la versión de Felipe “N”, él llegó al departamento donde vivían y la encontró muerta, intentó hacerle RCP y ella vomitó, pero ¿si estaba muerta cómo iba a hacerlo?, volvió a preguntar Axa. Otro dato, es que durante el peritaje se observan las pertenencias de Febe dentro de bolsas y maletas “como si estuviera lista para irse”.

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Axa exige justicia por su hermana Febe Rojas, presunta víctima de feminicidio el 24 de marzo del 2026. Foto: Especial

Antecedentes de violencia feminicida

El 12 marzo, Febe pidió ayuda a sus padres por segunda vez, ellos acudieron al domicilio que compartía con Felipe “N”, éste aseguró que todo era un malentendido, que se habían enojado y que ella era una mentirosa. “Cada que peleamos ella se quiere ir”, dijo.

En medio de empujones, la joven logró salir de casa de su esposo y le contó a sus padres la violencia sistemática de la que era víctima. “El día de su boda la golpeó y la corrió de su casa. Además, la aisló, la obligó a borrar redes sociales y que no le respondiera a familiares y amigos”, manifestó.

“Me golpea con una almohada para que no se note, me golpeó en la cara y siento que me desvió el tabique. Ya no me deja vestirme como yo quiero”, siguió exponiendo, sin embargo, al paso de los días habló con Felipe “N”, quien la convenció de hacer un acuerdo con integrantes de la congregación religiosa “El Remanente”.

El 20 de marzo, aunque se suponía que los padres de Febe estarían presentes para verificar las condiciones en las que se quedaría la pareja y cerciorarse de que no sería peligroso para la joven, fueron excluidos.

Axa exige justicia por su hermana Febe Rojas, presunta víctima de feminicidio el 24 de marzo del 2026. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

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La familia de Febe exige a las autoridades se cambie la carpeta a feminicidio, se haga una exhumación del cuerpo, se les entreguen imágenes a color del peritaje y les den medidas de protección ya que les han llegado mensajes de intimidación tras la denuncia contra Felipe “N”.

“Tenemos sospechas de encubrimiento, hay inconsistencias en la declaración, violación en la cadena de custodia, además, tiene relación con un servidor público de Cuajimalpa, esto nos lo había comentado mi hermana. Él recibe dinero, su familia, la congregación. Efraín ‘N’ lo estuvo acompañando ese día, incluso parece que acudió al servicio funerario”, dijo Axa a EL UNIVERSAL.

“Mis papás están muertos de dolor y temen por mi seguridad, por la exposición que he tenido por el caso y saben que él es una persona peligrosa. Estamos tratando de mantener la mente fría, pero es difícil todos los días tener que hablar de mi hermana muerta, de cómo murió, todos los días tener que recordar ese momento o recordar un momento feliz y ver alguna de sus pertenencias y darnos cuenta que no va a volver”, señaló la joven.

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Sheinbaum pide se revise el caso de Febe

Respecto al caso, la presidenta Claudia Sheinbaum informó, en su mañanera de este 14 de abril, que conocía del caso, por lo que pidió al Gabinete de Seguridad atraerlo para revisarlo. “La ley General dice que una muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio, si en el transcurso de la investigación resulta que no fue un feminicidio sino un homicidio por otras razones o un suicidio, se cambia la carpeta, pero de origen tiene que ser investigado como feminicidio”, sostuvo.

Axa exige justicia por su hermana Febe Rojas, presunta víctima de feminicidio el 24 de marzo del 2026. Foto: Brenda Martínez/EL UNIVERSAL

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bmc