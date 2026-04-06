La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que podría analizar si se aplicaría de manera retroactiva la ley general contra feminicidio que propuso, en caso de que el Congreso de la Unión la apruebe.

La iniciativa enviada el Legislativo no plantea que se aplique la ley de manera retroactiva, pero la finalidad, en caso de que se avale dicho precepto, sería reabrir casos relevantes que no fueron resueltos.

“No viene así en la Constitución, no viene la retroactividad; se puede analizar a través de la fiscal y la Secretaría de las Mujeres si es factible realizar esto o no, lo podemos revisar, pero por el momento es el hacer una ley general para la investigación de los feminicidios, para disminuir o radicar la impunidad en feminicidios”, dijo en conferencia de prensa matutina.

Lee también Sheinbaum rechaza informe sobre desaparición forzada de la ONU; "no es un comité de la ONU", dice

La semana pasada, la titular del Ejecutivo envió al Senado de la República una iniciativa que propone expedir una ley general contra el feminicidio, y establecer una pena de 40 a 70 años de prisión para castigar dicho delito.

Además, establece que el Ministerio Público estaría obligado a investigar, de inicio, cualquier muerte violenta de una mujer como feminicidio. Asimismo, se implementará el turno continuado para garantizar la investigación ininterrumpida, además de mecanismos de prevención.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

em/apr