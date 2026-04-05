A pesar de que la participación política de las mujeres en el mundo ha aumentado notoriamente en los últimos 15 años, aun es muy grande la brecha de género que existe entre quienes ocupan la titularidad del Poder Ejecutivo, por lo que difícilmente se alcanzarán las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 en ese rubro, destaca un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD), del Senado de la República.

El documento cita a D. Clark (Nov 28, 2025) “Number of countries where the de facto highest position of executive power was held by a woman from 1960 to 2025” y señala que de 2010 a 2025, el número de mujeres en los cargos más altos del Poder Ejecutivo aumentó más rápido, comparado con periodos similares anteriores.

“El cargo más alto del poder ejecutivo ha sido ocupado por una mujer en solo 65 países desde 1960. Desde que Sirimavo Bandaranaike fue elegida por primera vez primera ministra de Sri Lanka en 1960, el número de mujeres en el poder ha crecido lentamente, siendo el crecimiento más rápido de los últimos 15 años.

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“En julio de 2025, había 14 países liderados por mujeres, con Liechtenstein, Namibia y Surinam eligiendo a sus primeras líderes femeninas en 2025. A pesar de que esta cifra ha crecido en las últimas décadas, nunca ha habido más de 17 países con mujeres en los puestos más altos de toma de decisiones en un solo año, lo que representa menos del 10 por ciento del número de hombres que han ocupado estos cargos” (actualmente hay 193 estados miembros de la ONU).

En este sentido, apunta que en los últimos 25 años (2000 a 2025), el promedio anual de mujeres que han ocupado simultáneamente el cargo de presidentas o primeras ministras en el mundo es de aproximadamente 12 mujeres. De 2008 a 2010 se duplicó la cifra (pues de 7 pasó a 15) y a partir de 2010 se ha sostenido e incluso aumentado el número, excepto en 2016, 2017 y 2018, donde se identifican 12 mujeres en dichos cargos simultáneamente alrededor del mundo.

“Si se considera el dato de 2025, con 15 mujeres ocupando el cargo de presidentas o primeras ministras entre los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (excluyendo a la Ciudad del Vaticano y a Palestina), se observa que solo alrededor del 7.8 por ciento de los países del mundo están gobernados por mujeres. Esto significa que por cada mujer que encabeza un gobierno, hay aproximadamente 12 hombres que ocupan ese cargo. En consecuencia, la brecha de género en el acceso al máximo cargo del Poder Ejecutivo sigue siendo amplia”.

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El análisis del IBD resalta que la participación política de las mujeres en el mundo ha aumentado a lo largo del tiempo. “De hecho, el poder que detentan, derivado de los puestos directivos en gobiernos nacionales, ha sido consecuencia de luchas, desencuentros e incomodidades, transformación de ideas dominantes machistas hacia una cultura de inclusión, igualdad y no discriminación, entre otros factores que evidencian que las cuotas de género, pero sobre todo la paridad, logradas a través de reformas a marcos jurídicos, políticos e institucionales, han rendido frutos en el incremento de la representación política de las mujeres”.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU Mujeres), 32 mujeres de 29 países se desempeñaban como jefas de Estado y/o de Gobierno en septiembre de 2025.

“Y aunque esta cifra va en aumento, si se mantiene el ritmo actual, el objetivo de la igualdad en la participación y liderazgo en la política entre mujeres y hombres establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 difícilmente se alcanzará”, advierte el documento.

El objetivo 5 de los ODS “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, busca asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo.

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