Ayer, sábado 4 de abril, tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) culminaron su periodo constitucional tras nueve años de gestión: Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel, quienes en el último día de su encargo hicieron un llamado a defender la democracia.

En un comunicado, Ravel destacó que este ciclo ha sido de trabajo intenso, decisiones complejas y de momentos que pusieron a prueba a quienes forman parte del Consejo General.

“La fortaleza del INE no depende únicamente de su diseño normativo, sino de la manera en que ejercemos nuestras responsabilidades quienes lo integramos”, defendió.

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De acuerdo con Dania Ravel, durante su periodo como consejera electoral le tocó ser parte de procesos inéditos, ajustes institucionales y de una etapa en la que la exigencia a las autoridades es cada vez mayor; “deseo que cada día tengamos una sociedad más atenta y más involucrada en los asuntos públicos”, expresó.

En su mensaje de despedida, aseveró que el trabajo no está terminado, debido a que los desafíos hacia adelante serán significativos y que las instituciones seguirán siendo puestas a prueba.

“Existen bases sólidas y, sobre todo, personas comprometidas que seguirán dando resultados a la ciudadanía. Porque al final, la democracia no se sostiene sola. Se construye, se defiende y se perfecciona todos los días. Y en esa tarea, nadie es ajeno”, concluyó.

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Claudia Zavala, por otro lado, garantizó que fue un honor servir a México desde el Instituto Nacional Electoral durante los nueve años que fungió como consejera electoral.

“Agradezco profundamente a quienes integran el INE por su profesionalismo y vocación de servicio, así como a la ciudadanía por su confianza y participación. Me llevo el aprendizaje, las experiencias y la convicción de que las instituciones se construyen y se defienden todos los días”, señaló.

Zavala manifestó su reconocimiento particularmente a quienes hacen posible la labor electoral en cada rincón de la República Mexicana: en los distritos, en las juntas, en los OPLES; a supervisores y CAEs.

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“Seguiré trabajando, desde donde me encuentre, por un Estado de Derecho sólido y por una democracia paritaria, incluyente y a la altura de nuestro país. Gracias por este camino compartido. Gracias por las críticas y por las exigencias. Gracias por todo lo aprendido”, finalizó.

La consejera Carla Humphrey despidió a sus colegas y resaltó su esfuerzo, dedicación y compromiso con la democracia mexicana durante su encargo constitucional.

“Su trabajo fue fundamental para nuestro país. ¡Que sigan contribuyendo a México desde donde decidan hacerlo!”, agregó.

Tras 9 años, los consejeros electorales Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel concluyen su periodo en el INE (04/04/2026). Foto: Especial

El proceso para las tres nuevas consejerías electorales

El pasado 19 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados emitió la convocatoria pública para el proceso de selección de tres consejeros electorales del INE, para un periodo de nueve años.

Las personas aspirantes a ocupar las consejerías electorales tuvieron un plazo del 23 al 27 de marzo para entregar su documentación en el micrositio https://convocatoriaine2026.diputados.gob.mx/.

De acuerdo con la convocatoria, la evaluación de aspirantes por parte del Comité Técnico se realizará del 30 de marzo al 17 de abril de 2026. Posteriormente se tiene previsto:

Remisión de las listas de aspirantes por parte del Comité Técnico de Evaluación a la Junta de Coordinación Política a partir del 20 de abril de 2026.

Remisión a la Mesa Directiva de las propuestas de las personas aspirantes por parte de la Junta a más tardar el 22 de abril de 2026.

Votación por el Pleno de la Cámara de Diputados a más tardar el 22 de abril de 2026.

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