En medio de las presiones por la relación de seguridad con el país vecino del norte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que recibió en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con quien acordó mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad bajo un marco de respeto entre ambas naciones.

A través de una publicación en sus redes sociales, la Mandataria federal destacó que durante el encuentro se reafirmó el compromiso de ambos gobiernos para continuar trabajando de manera conjunta en temas de interés común, especialmente en materia de seguridad y cooperación bilateral.

“Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”, escribió la titular del Ejecutivo federal.

Reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Foto: X @Claudiashein

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La reunión ocurre en medio de la coordinación permanente, y presiones, entre México y Estados Unidos en temas relacionados con migración, combate al narcotráfico y seguridad fronteriza, asuntos prioritarios para ambas administraciones.

En la misma estuvieron presentes en embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, el canciller Roberto Velasco, la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entre otros funcionarios.

Fortalecen coordinación bilateral en materia de seguridad, frontera y migración

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, como resultado de la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, en Palacio Nacional, se fortaleció la coordinación bilateral en materia de seguridad, frontera y migración.

A través de un comunicado, explicó que durante los encuentros ambas delegaciones reiteraron que la cooperación entre México y Estados Unidos se sustenta en cuatro principios: el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial; confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada; y coordinación sin subordinación.

Detalló que se revisaron los avances de la cooperación bilateral en seguridad, enmarcados en el Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado en septiembre del año pasado, cuyos mecanismos de coordinación de alto nivel permiten evaluar periódicamente resultados y fortalecer la colaboración entre autoridades de ambos países.

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En materia migratoria, resaltaron la importancia de mantener una coordinación estrecha para atender la movilidad humana de manera ordenada, segura y regular, con pleno respeto a los derechos humanos y desde una perspectiva de responsabilidad compartida.

En ese sentido, la Cancillería destacó que, como resultado del trabajo coordinado del gobierno de México, los encuentros con personas en situación migratoria irregular en la frontera sur de Estados Unidos han disminuido de manera sostenida, alcanzando su nivel más bajo en los últimos 50 años.

Además, enfatizó que las delegaciones de ambos países coincidieron en que el diálogo permanente y la cooperación efectiva seguirán siendo fundamentales para avanzar en soluciones compartidas que contribuyan a la seguridad, el bienestar y la prosperidad de ambas naciones.

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Por parte de la delegación mexicana, acudieron el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; el director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, y embajador designado de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño; y la encargada de la Subsecretaría para América del Norte, Cristina Planter Riebeling.

En tanto, la delegación estadounidense estuvo conformada por el secretario de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin; el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson; el jefe de asesores del secretario de Seguridad Interior; David Natonski, la jefa de asesores adjunta del secretario de Seguridad Interior, Morgan Money; el asesor del embajador de Estados Unidos en México, Jeff Dahlby; y el director y jefe de Seguridad Sanitaria, Sean Conley.

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